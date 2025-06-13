«Творіг» чи «тварог»? Пост мовознавиці спричинив суперечку в мережі

У словниках і споріднених мовах фіксують обидві форми, але перевагу надають «творігу»

Мовознавиця і літературна редакторка Ольга Васильєва пояснила, що слово «тварог» зустрічається у багатьох слов’янських мовах, але в українській мові доцільніше вживати «творіг», оскільки ця форма закріплена в академічних словниках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку редакторки Ольги Васильєвої у Facebook.

«Слово «тварог» є в усіх східно- і західнословʼянських мовах: білоруська – «тварог», польська – «twaróg», чеська і словацька – «tvaroh». Словник.юа та Вікіпедія фіксують слово «тваріг» (з українським історичним чергуванням о/і)», – зазначила Васильєва.

Редакторка Ольга Васильєва пояснила етимологію слова «творіг» скріншот: Facebook / Ольга Васильєва

Васильєва навела дані з п’ятого тому «Етимологічного словника української мови» (Інститут мовознавства НАН України, 2006), де згадуються слова «творіг», «творуг» і «отворог», що походять від дієслова «творити». «Фактично мають право на життя обидві форми: «тваріг» і «творіг», бо від прасловʼянського tvoriti («творити»), але tvarъ – «тварина». Я віддаю перевагу слову творіг, бо воно все-таки зафіксоване в академічному словнику», – додала мовознавиця.

Васильєва також прокоментувала міфи навколо слова: «Ті люди, які кажуть, що «творіг» – росіянізм, не знають етимології та сусідніх мов. Ті, хто каже, що немає жодної проблеми назвати двома словами («кисломолочний сир»), чомусь дуже пишаються, що в нас не «рослинне масло», а «олія». Ті, хто слово «творіг» зараховує до «азіровки», не можуть відповісти, чому не «азіровка» слова «ріг», «пиріг», «поріг»».

«А тим, хто каже, що це слово штучне, бо його немає в інших словниках, відповім: воно варте бути введеним в обіг. Якщо колись в Україні був тільки один вид сиру, бо не було розвинуте сироваріння, то не мали й потреби розрізняти сир і творіг. Але зараз сирів дуже багато (пішла в магазин по сир, вгадайте, по який), і брак одного слова на позначення кисломолочного спричинює незручності. Навіть у німців є «кезе» і «кварк»», – написала редакторка.

Наступного дня Васильєва опублікувала допис, в якому додала: «Як я і передбачала, під дописом про ТВОРІГ адепти бабиного сиру написали сотні однакових коментарів про те, що в селі завжди були тільки сир, сирники, пироги та вареники з сиром. Не зупиняйтеся, збільшуйте мені охоплення».

Ольга Васильєва відповіла критикам та наголосила на сучасній потребі розрізняти види сиру скріншот: Facebook / Ольга Васильєва

Філологиня опублікувала коментарі під дописом фото: Facebook / Ольга Васильєва

Вона також наголосила, що описує сучасну ситуацію: «Хто ж сперечається? Історично все так. Утім, який стосунок ця традиція має до сучасної харчової промисловості й мешканців міст? Підійшли до консультанта в супермаркеті: «Де сир? – Вам який? Творіг у вертикальних холодильниках, решта – в горизонтальних»».

Васильєва уточнила й про наголос: «Творíг, творíжний, але творóгу (як порóгу) або творогá (як пирогá). Парадигми немає, бо слова (поки що) немає у вжитку. Якщо зʼявиться, то наголоси внормуються».

«Якщо хтось із виробників зареєструє «творіг», то сто відсотків матиме успіх. Давно є суспільний запит. Достатньо подивитись на тисячі вподобайок та поширень попереднього допису», – підсумувала редакторка.

Соцмережа бурхливо відреагувала на слово «творіг». Дехто вважає правильним, що є відповідник кисломолочному сиру, і слово є цілком логічною формою в українській мові. Проте багато хто вважає його штучним та росіянізмом.

Раніше повідомлялося, що мовознавиця Ольга Васильєва пояснила різницю між словами «річниця» і «роковини».

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському».