Шокуючий чи шокувальний: як правильно українською. Пояснення мовознавиці

Ольга Васильєва: Слова з «-уюч-» хоч і обмежено, але вживаються в українській мові

У сучасному українському мовленні часто виникають питання щодо правильності вживання деяких прикметників, зокрема тих, що утворені від дієслів. Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила, чи є слова на «-уюч-» коректними та як правильно відмінювати прізвища.

Відповідаючи на запитання щодо прикметника «обслуговуючий» (персонал) та можливих замінників, таких як «обслуговувальний» чи «обслуговчий», Ольга Васильєва наголосила: «Слова з «-уюч-» хоч і обмежено, але вживаються в українській мові».

Вона навела приклад слова «шокуючий», яке часто намагаються замінити на «шоківний» чи «шокувальний». На думку мовознавиці, такі замінники є штучними і відсутні у словниках. «Я навіть бачила таку «перлину», як «шокливий». Не можна втрачати здоровий глузд», – підкреслила Васильєва, вказуючи на безальтернативність лексеми «шокуючий» у деяких контекстах.

Мовознавиця також прокоментувала питання щодо відмінювання чоловічих та жіночих прізвищ, що закінчуються на «-ів» (наприклад, Федорів).

Вона зазначила, що § 142 правопису наводить тільки чоловічі прізвища, де можливі обидва варіанти відмінювання: Прокопів – Прокопіва і Прокопова. Проте, щодо жіночих прізвищ у правописі нічого не сказано.

«Але у вжитку я не бачила, щоб жінка була записана Федорова, якщо батько або чоловік Федорів. Вочевидь ідеться про дистанціювання від тотожної російської форми», – пояснила Ольга Васильєва. Вона згадала випадок Наталени Королеви (дружини Василя Короліва-Старого), яка відмінювала своє прізвище за зразком присвійного прикметника, хоча могла бути записана як Наталена Королів.

Це свідчить про гнучкість та певні нюанси у вживанні та відмінюванні прізвищ в українській мові, що часто зумовлені історичним контекстом та бажанням зберегти самобутність.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови.

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.