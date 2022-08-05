Італія надасть Україні €200 млн кредитної допомоги

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогів

Кредит надається на 15 років

Очільник українського Мінфіну Сергій Марченко та міністр економіки та фінансів Італії Даніеле Франко підписали кредитний договір на 200 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки», – зазначив Марченко.

Міністр подякував Італії за вагому підтримку України у важкий період.

Кредит надається на пільгових умовах – на 15 років з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком 7,5 років та за нульовою процентною ставкою. Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Нещодавно Італія схвалила черговий пакет військової допомоги Україні. Наразі невідомо, що саме входить у новий пакет військової допомоги йдеться. В Італії раніше зазначали, що не розкривають подробиці того, що саме передають Україні.

Раніше повідомлялося, що для розв'язання проблеми дефіциту зерносховищ Канада надасть Україні 52 млн канадських доларів (40 млн дол. США).