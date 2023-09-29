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Маестро, який писав пісні для всієї української естради: Анатолію Матвійчуку – 65

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Маестро, який писав пісні для всієї української естради: Анатолію Матвійчуку – 65
колаж: glavcom.ua

Творчість Матвійчука стала надбанням сучасної української культури

Сьогодні, 29 вересня, співак, композитор, журналіст та Народний артист України Анатолій Матвійчук святкує ювілей. Йому виповнилося 65 років.

Творчість Анатолія Матвійчука уособлює в собі найкращі традиції української традиційної естради. Він – улюблений співак мільйонів українців і не тільки. Однією з головних цілей свого життя композитор вважає боротьбу за українську культуру, пісні українською мовою.

Український співак і поет Анатолій Матвійчук
Український співак і поет Анатолій Матвійчук
фото з відкритих джерел

Анатолій Миколайович Матвійчук виріс у Києві, у Солом’янському районі. Вони жили з батьками скромно, у квартирі-підвалі з високими вікнами, і маленький Анатолій бачив ноги людей, що проходили повз хату.

Анатолій почав писати пісні у восьмому класі, у дитинстві опанував кілька музичних інструментів. У підлітковому віці уже мав свою групу, яка виконувала його пісні. Після невдалої спроби поступити до Київського музичного училища, поступив до Київського державного університету на факультет журналістики (1980-1986). Від 1988 року член Спілки Журналістів України. Працював за отриманим фахом у низці видань («Молодь України», журнал «Музика»). Згодом був популярним телеведучим кількох телепрограм українського телебачення: «Інтерклуб. Фестиваль. Пісня», «Музичний відеомлин», «Музичний телеярмарок», «Фант-лото» Надія», був ведучим на каналі «М2».

Українець писав сценарії концертів і телепрограм, вірші й поетичні тексти для багатьох виконавців, популярних у всьому пострадянському просторі, – Софії Ротару, Валерія Леонтьєва, Лариси Доліної та багатьох інших.

Починаючи від 1988 року Анатолій Матвійчук почав працювати і як композитор та співак. Створював пісні для Назарія Яремчука, Оксани Білозір, Таїсії Повалій, Ірини Білик, Віталія та Світлани Білоножко, Алли Кудлай та багатьох інших.

Анатолій Матвійчук з Іриною Білик у Лондоні
Анатолій Матвійчук з Іриною Білик у Лондоні
фото: Анатолій Матвійчук / facebook

Всього композитор написав понад 500 пісень, що виконувалися на професійній сцені. Серед них чимало таких, що відзначалися як найкращі пісні року.

Серед власних компакт-дисків Матвійчука: «Два птахи», «Полустанок любові», «Король Шапіто», «Зачарована краса», «Ключі від Раю», «Жажда», «Моя Зоря», «Сповідь» та «Дорога до себе».

Анатолій Матвійчук у молодості
Анатолій Матвійчук у молодості
фото: Анатолій Матвійчук / facebook

Одна з найпопулярніших пісень Матвійчука – «НЛО». Виконавець тоді блискавично увірвався в еліту української попси та час від часу підкріплював реноме одного з лідерів гумористичної пісні новими записами. Зауважимо, що хіт «НЛО» увійшов у музичну підбірку «Главкома» – ТОП-100 золотих хітів Незалежної України.

На рахунку виконавця – чотири великі сольні бенефіси: «Полустанок Любові» в палаці «Україна» (1996, 2000, 2004, 2007). Співак побував з гастрольними турами й окремими концертними виступами в багатьох містах і селах України, а також у США, Канаді, Росії, Словаччині, Болгарії, Італії, Австрії, Угорщині, Чехії, Ізраїлі, Іспанії тощо. Створив кілька пісень-гімнів – «Гімн журналістів», «Южмаш», гімн вболівальників ФК «Динамо» та інші.

Анатолій Матвійчук і досі тішить шанувальників своїми концертами
Анатолій Матвійчук і досі тішить шанувальників своїми концертами
фото: Анатолій Матвійчук / facebook

Анатолій Миколайович здійснює також наукову і викладацьку діяльність – 2005 року закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему «Історична еволюція поетики української пісні». Викладає у КНУКіМ низку спецкурсів і дисциплін, пов’язаних із журналістикою і шоубізнесом.

Матвійчуку виповнилося 65 років
Матвійчуку виповнилося 65 років
фото: Анатолій Матвійчук / facebook

1996 року Анатолій Матвійчук отримав звання Заслуженого артиста України, у 2000 році – звання Народного артиста України.

«Мій тато дуже довго казав: «Ось пограєшся трохи, і переболить». Коли у 1996 я отримав звання заслуженого артиста України, він також казав: «Ось пограєшся трохи, і все». Тільки коли мені дали звання народного артиста України із зали я підійшов до батьків сказати їм «дякую», тільки тоді він сказав: «Так, сину, це твоє», – розповідав співак.

Матвійчук усіляко підтримує Батьківщину та має чітку громадянську позицію
Матвійчук усіляко підтримує Батьківщину та має чітку громадянську позицію
фото: Анатолій Матвійчук / facebook

2020 року у видавництві «Саміт-книга» вийшла книжка вибраної поезії Анатолія Матвійчука «Скарби».

Зауважимо, 8 вересня цього року у столичному мистецько-концертному залі ім. І. Козловського відбудеться прем’єра вистави «Джива» за дебютною п’єсою Анатолія Матвійчука.

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Теги: день народження артист співак народний артист ювілей

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