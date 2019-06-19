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    Суспільство

    Кабмін попросив перевірити законність повернення проспекту в Харкові імені Жукова

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    Міністр юстиції заявив, що уряд може звернутися за роз'ясненнями до Генеральної прокуратури - Кабмін попросив перевірити законність повернення проспекту в Харкові імені Жукова
    Міністр юстиції заявив, що уряд може звернутися за роз'ясненнями до Генеральної прокуратури

    Прем'єр попросив підготувати відповідне звернення Кабміну до міської ради Харкова і правоохоронців

    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман просить перевірити законність повернення проспекту у Харкові імені радянського маршала Георгія Жукова. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів.

    Так, прем'єр попросив підготувати відповідне звернення Кабміну до міської ради Харкова і правоохоронців.

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    «Я прошу підготувати таке звернення від уряду, в тому числі, з юридичними аспектами. Закон є закон», - зазначив Гройсман.

    Міністр юстиції Петро Петренко додав, що Кабмін може звернутися до місцевої ради як суб’єкта самоврядування щодо недопущення порушення закону. Крім того, за словами очільника Мін'юсту, уряд може звернутися до правоохоронних органів з вимогою перевірки законність ухваленого рішення, наприклад, до Генеральної прокуратури.

    Нагадаємо, сьогодні, 19 червня, міськрада Харкова проголосувала за повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова.

    Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті заявив, що повернення імені Жукова на мапу Харкова - це порушення закону.

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