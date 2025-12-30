30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 грудня у світі відзначають День соди та День бекона. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святої мучениці Анісії Солунської.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День соди

Щороку 30 грудня весь світ відзначає неформальне свято – День соди. Гідрокарбонат натрію – одна з найбільш популярних хімічних речовин в історії людства. Її широко використовують у багатьох сферах діяльності: кулінарії, прибиранні, як засіб особистої гігієни, для видалення фарби, корозії та боротьби зі шкідниками, як харчову добавку для худоби.

Невідомо, як виникла ідея святкування події, та важлива роль соди є приводом присвятити один день в році історії її відкриття. Ще у Стародавньому Єгипті використовувались природні відкладення карбонату натрію як мило та очисний засіб. У XVIII столітті його широко використовували для запобігання псування свіжоспійманої риби.

Промисловим способом сода вперше була отримана у 1790 році завдяки винаходу французького хіміка Ніколя Леблана. Через 70 років бельгійський промисловець Ернест Сольве винайшов спосіб отримання бікарбонату натрію як побічного продукту у процесі виробництва газу. Його винахід виявився набагато ефективнішим, що призвело до розширення масштабів виробництва соди по всьому світу.

День бекону

Це неофіційне, але популярне у багатьох країнах світу свято. Його заснували у 1997 році як день для насолоди цим продуктом перед тим, як багато хто дасть новорічні обіцянки перейти на здорове харчування.

Релігійні свята та їхня історія

День святої мучениці Анісії

30 грудня православна церква вшановує пам'ять святої Анісії, яка жила в грецькому місті Солунь у III столітті. Народившись у заможній християнській родині, після смерті батьків вона роздала свій спадок бідним, звільнила рабів і присвятила життя посту та молитві.

За переказами, під час гонінь на християн її зупинив воїн-язичник і намагався змусити принести жертву ідолам. Коли Анісія відмовилася і сповідувала віру в Христа, він у гніві вбив її мечем. Мучениця прийняла смерть з молитвою на вустах, ставши для вірян символом незламності та потужної духовної чистоти.

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Анісії Зимової» і звертали увагу на такі знаки:

Якщо на Анісію сонячно – незабаром чекайте на потужне потепління;

південний вітер обіцяє тепле літо і гарний урожай;

якщо на небі не видно зірок – погода зміниться у бік снігопадів;

сніг іде великими пластівцями – до затяжної відлиги.

Історичні події

1616 – Вийшов з друку «Часослов» – перша друкована книга в Києві;

1699 – указ Петра I про перенесення святкування Нового року в Росії з 1 вересня на 1 січня (20 грудня за ст. ст.);

1853 – США купили в Мексики південну частину майбутніх штатів Аризона та Нью-Мексико;

1905 – Француз Віктор Емері на автомобілі «Darracq» з бензиновим двигуном встановив новий світовий рекорд – поблизу Арле-Салон він розвинув швидкість 109.589 миль/год (177.5 км/год);

1922 – Створено СРСР;

1927 – В Токіо між районами Уено й Асакуса почав діяти перший в Азії метрополітен;

1947 – під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікся престолу;

1964 – Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);

1965 – Фердинанд Маркос став президентом Філіппін;

1978 – в Києві стала до ладу перша в Радянському Союзі лінія швидкісного трамвая побудована за ініціативою Володимира Веклича та Василя Дяконова;

1981 – Президент США Рональд Рейган звинуватив СРСР у причетності до політичної кризи в Польщі і оголосив про введення економічних санкцій проти Радянського Союзу – припинення переговорів про продаж зерна і ембарго на постачання обладнання для Транссибірського газопроводу;

1992 – у Сімферополі почала виходити україномовна громадсько-політична та літературна газета «Кримська світлиця»;

1993 – Ізраїль i Ватикан встановили дипломатичні відносини;

1999 – Верховний Суд України визнав статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;

2006 – У Багдаді страчено через повішення Президента Іраку (1979-2003) Саддама Хусейна.

Іменини

День ангела святкують: Антон, Данило, Іван, Марія, Степан, Анісія.