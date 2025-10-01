Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання

Через наслідки зливи в Одесі запровадили дистанційне навчання та скасували вечірні заняття

В Одесі 1 жовтня навчання у школах перевели на онлайн-режим через негоду та значні підтоплення в місті. Керівниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що таке рішення ухвалене для ліквідації наслідків стихії. За її словами, багато шкіл, класів, груп та укриттів зазнали підтоплення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олену Буйневич.

1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно. Дитячі садки – працюють. Батьків просять обов'язково зв'язуватися з вихователями, якщо вони не можуть дістатися до закладу через форс-мажорні обставини.

Буйневич наголосила, що навіть під час дистанційного навчання в закладах освіти обов'язково працюватимуть чергові групи для дошкільнят та початкових класів. «Якщо дитину немає з ким залишити, її обовʼязково приймуть в закладі освіти», – підкреслила вона.

Керівниця Департаменту освіти також закликала батьків контролювати повернення дітей додому та за можливості не відпускати їх на вечірні заняття, тренування чи секції через складні погодні умови та настання темряви.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.