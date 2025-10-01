Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно
фото: мерія Одеси

Через наслідки зливи в Одесі запровадили дистанційне навчання та скасували вечірні заняття

В Одесі 1 жовтня навчання у школах перевели на онлайн-режим через негоду та значні підтоплення в місті. Керівниця Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневич повідомила, що таке рішення ухвалене для ліквідації наслідків стихії. За її словами, багато шкіл, класів, груп та укриттів зазнали підтоплення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Олену Буйневич.

1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно. Дитячі садки – працюють. Батьків просять обов'язково зв'язуватися з вихователями, якщо вони не можуть дістатися до закладу через форс-мажорні обставини.

Буйневич наголосила, що навіть під час дистанційного навчання в закладах освіти обов'язково працюватимуть чергові групи для дошкільнят та початкових класів. «Якщо дитину немає з ким залишити, її обовʼязково приймуть в закладі освіти», – підкреслила вона.

Керівниця Департаменту освіти також закликала батьків контролювати повернення дітей додому та за можливості не відпускати їх на вечірні заняття, тренування чи секції через складні погодні умови та настання темряви.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.

Читайте також:

Теги: Одеса навчання негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таню Муіньо не так часто публікує контент у соцмережах, але Геннадія Труханова згадала в сторіз
Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси
28 вересня, 14:42
Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасніцька
«Слуга народу» Квасніцька закликала президента запровадити в Одесі військову адміністрацію
25 вересня, 15:17
Захід об’єднав понад 100 ветеранів та ветеранок з усієї країни
В Одесі на інклюзивному пляжі «Безмеж» відбулися Всеукраїнські ветеранські змагання
23 вересня, 17:50
Про мир лише через силу та нове покоління українців
Мир прийде тоді, коли...
19 вересня, 10:40
16-18 вересня характер погоди в Україні поступово зміниться
В Україні очікується похолодання: коли зміниться погода
16 вересня, 09:19
Борис Джонсон уперше прибув з візитом до Одеси
Колишній прем'єр Британії вперше приїхав до Одеси
13 вересня, 10:18
Пошкодження в Одесі внаслідок обстрілу
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
7 вересня, 06:11
За даними справи, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому
15,6 млн грн збитків. Керівниця аеропорту «Одеса» отримала підозру
5 вересня, 10:23
Окупанти пошкодили вантажний автомобіль
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
4 вересня, 07:19

Новини

Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
В Одесі за сім годин випала майже двомісячна норма опадів
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua