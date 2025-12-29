Головна Країна Суспільство
Закарпаття. Родина дивом врятувалась від фатального отруєння чадним газом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Батько врятував усю родину вчасно звернувшись до лікарні

У селі Олешник на Закарпатті мало не сталася трагедія: родина з восьми осіб – двоє дорослих і шестеро дітей віком від 11 до 24 років дивом уникнула фатального отруєння чадним газом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Все сталося близько четвертої ранку, коли батько родини прокинувся від гучного гуркоту. Вийшовши з кімнати, він побачив жінку непритомною на підлозі. Не гаючи ні секунди, чоловік привів її до тями, відчинив вікна та двері, щоб провітрити дім. Інші члени родини теж скаржилися на запаморочення та слабкість.

Батько негайно доправив усіх до лікарні. Медики підтвердили, що у всіх отруєння чадним газом. Завдяки оперативним діям чоловіка вдалося уникнути найгіршого.

Нагадаємо, у Надвірнянському районі Івано-Франківської області троє дітей отруїлися чадним газом через ймовірне порушення правил користування генератором.

У ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів. Зокрема:

  • застосовувати генератори виключно на відкритому повітрі та не ближче ніж за 6 метрів від будівель;
  • категорично заборонено встановлювати їх у житлових приміщеннях, гаражах, підвалах або на балконах;
  • не розміщувати обладнання поблизу вікон, дверей і вентиляційних отворів;
  • стежити, щоб вихлопні гази не потрапляли всередину приміщень;
  • заправляти генератор паливом лише після повного охолодження.

Також рятувальники радять регулярно перевіряти справність опалювальних приладів, очищувати димоходи та вентиляційні канали й не залишати працюючі пристрої без нагляду, аби уникнути подібних трагедій.

Нагадаємо, у Бучанському районі в таунхаусі знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла. 

