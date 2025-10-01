Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби

Органи влади Одеси повідомили, що через продовження дощів та очікуване посилення вітру в Одесі ситуація залишається складною. Ґрунт перенасичений вологою, що підвищує ризик падіння дерев та гілок, пише «Главком».

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, здійснюючи відкачування води, очищення зливоприймачів та прибирання вулиць. Для більш ефективного очищення місту потрібен вільний доступ до проїжджої частини.

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби, особливо автотранспортом, в першій половині дня. Підприємства та установи просять організувати дистанційну роботу для персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, а в дитячих садках працюють чергові групи.

«Таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом. Будьте уважні, не паркуйте авто під деревами, слідкуйте за офіційними оновленнями та дбайте про власну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що станом на 21:20 ситуація в Одесі залишається критичною через сильні дощі та підтоплення. Вже залучено 45 одиниць техніки та понад 320 осіб для відкачування води та очищення дощоприймачів, разом з рятувальниками ДСНС.

У місті затопило не лише вулиці, а й оселі мешканців. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як вода досягає підвіконь. Також підтоплено паркінги та навіть супермаркет.

Окрім того, в Одеській області тривають рятувальні роботи, в яких залучено більше 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. За останніми даними, підрозділи ДСНС врятували 231 особу та евакуювали 46 одиниць техніки, зокрема, три автомобілі швидкої допомоги.

Ремонтні роботи тривають, і вночі бригади продовжать ліквідовувати наслідки негоди. У регіоні очікуються нові опади, тому служби працюватимуть у посиленому режимі до повного відновлення.

За повідомленням місцевих пабліків, маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги.

Окрім цього стало відомо, що водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Також міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Через це ціни на таксі стрімко зросли.