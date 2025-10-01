Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Підтоплена вулиця в Одесі через зливу
фото: Геннадій Труханов/Telegram

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби

Органи влади Одеси повідомили, що через продовження дощів та очікуване посилення вітру в Одесі ситуація залишається складною. Ґрунт перенасичений вологою, що підвищує ризик падіння дерев та гілок, пише «Главком».

Комунальні служби працюють у посиленому режимі, здійснюючи відкачування води, очищення зливоприймачів та прибирання вулиць. Для більш ефективного очищення місту потрібен вільний доступ до проїжджої частини.

Одеська мерія закликає мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби, особливо автотранспортом, в першій половині дня. Підприємства та установи просять організувати дистанційну роботу для персоналу. Школи переведені на дистанційне навчання, а в дитячих садках працюють чергові групи.

«Таке відповідальне ставлення дозволить комунальним службам оперативно прибрати повалені гілки, очистити дороги та відновити безпечний рух містом. Будьте уважні, не паркуйте авто під деревами, слідкуйте за офіційними оновленнями та дбайте про власну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що станом на 21:20 ситуація в Одесі залишається критичною через сильні дощі та підтоплення. Вже залучено 45 одиниць техніки та понад 320 осіб для відкачування води та очищення дощоприймачів, разом з рятувальниками ДСНС.

У місті затопило не лише вулиці, а й оселі мешканців. Місцеві жителі публікують відео, де видно, як вода досягає підвіконь. Також підтоплено паркінги та навіть супермаркет.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Окрім того, в Одеській області тривають рятувальні роботи, в яких залучено більше 500 працівників комунальних служб, бригад енергетиків та ДСНС. За останніми даними, підрозділи ДСНС врятували 231 особу та евакуювали 46 одиниць техніки, зокрема, три автомобілі швидкої допомоги.

Ремонтні роботи тривають, і вночі бригади продовжать ліквідовувати наслідки негоди. У регіоні очікуються нові опади, тому служби працюватимуть у посиленому режимі до повного відновлення.

За повідомленням місцевих пабліків, маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Окрім цього стало відомо, що водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Також міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що у місті вже зафіксовано випадіння 1,5 місячної норми опадів. Через це ціни на таксі стрімко зросли.

Теги: Одеса негода дощ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Таню Муіньо не так часто публікує контент у соцмережах, але Геннадія Труханова згадала в сторіз
Режисерка кліпів Леді Гаги та Дженніфер Лопес обурено звернулась до мера Одеси
28 вересня, 14:42
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
23 вересня, 18:01
16-18 вересня характер погоди в Україні поступово зміниться
В Україні очікується похолодання: коли зміниться погода
16 вересня, 09:19
Прогноз погоди на 16 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
16 вересня, 06:00
Синоптики зробили попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають про негоду у низці областей
10 вересня, 16:45
Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави
СБУ затримала агентів ФСБ: наводили російські удари на Одесу та Кіровоградщину
9 вересня, 14:22
Затриманій загрожує до пʼяти років позбавлення волі
Поліція затримала жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку
9 вересня, 13:09
Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт
Несподіваний грім злякав жителів столиці: синоптикиня заспокоїла киян
8 вересня, 16:17
Катерина Бойченко трагічно загинула кілька днів тому
«Недопита кава, недочитані книги». Ексмер Кілії поділився зворушливими спогадами про загиблу доньку
8 вересня, 09:36

Новини

Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Негода в Одесі: мерія закликає до обережності та обмеження пересувань містом
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
Негода в Одесі: ціни на таксі злетіли до небес
Злива паралізувала Одесу: в місті транспортний колапс, низка вулиць повністю затоплена
Злива паралізувала Одесу: в місті транспортний колапс, низка вулиць повністю затоплена
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
На Одещині депутатка постане перед судом за дописи у соцмережах
На Одещині почався третій місяць пошуків хлопця, який зник на пляжі
На Одещині почався третій місяць пошуків хлопця, який зник на пляжі

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua