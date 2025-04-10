Втрати ворога станом на 10 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1420 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 10 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 10 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 10 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 929000 (+1420) осіб,
- танків ‒ 10579 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22033 (+12) од,
- артилерійських систем – 25982 (+70) од,
- РСЗВ – 1359 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1127 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32078 (+105),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43514 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3796 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 10 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них п'ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них три судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1142-й день повномасштабної війни в Україні.
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