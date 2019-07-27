Керівник «Мамахохотала» розказав, чим займеться у парламенті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Грищук не збирається «ставити дитячі майданчики та прокладати асфальт»

«Хочу розробити законопроект для боротьби з феодалізмом в університетах», - Грищук

Керівник студії «Мамахохотала», новообраний народний депутат від партії «Слуга народу» в одномандатному виборчому окрузі №222 у Києві Роман Грищук розказав, що хоче працювати у Верховній Раді в комітеті з питань освіти. Про це він сказав інтерв’ю «Главкому».

За словами Грищука, у нього «є одна ідея, яку поки волів би не називати законопроектом». «Хочу розробити законопроект для боротьби з феодалізмом в університетах. Це схоже на те, що відбувається у нас у парламенті, де старі депутати-мажоритарники роками сидять у своїх кріслах, а краще країні від цього не стає», - вважає новообраній депутат.

Грищук пояснює, що його ідея стосується саме зміни системи «керування вищим навчальним закладам, щоб унеможливити феодалізм».

«За прикладами далеко ходити не потрібно. У нас є державні університети, які називають іменем ректора, імені Ківалова, Поплавського тощо. Серед людей ці університети так і відомі», - говорить Грищук.

А загалом, за словами новоспеченого політика, на зустрічах перед виборами, він пояснював людям, що не буде «ставити дитячі майданчики, прокладати асфальт» або роздавати «подачки, як з барського плеча, у кілька тисяч на якийсь проект». «Ми на кожному зібранні розповідали про інструменти, які має народний депутат. Про те, що вони сплачуватимуть за мою роботу на посаді депутата, тобто, за законотворчість, а не за роботу у виконавчий владі», - зазначив Грищук.

Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва висуванець «Слуги народу» Роман Грищук набрав 40,32% за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій. На своєму окрузі молодий політик переміг впливового Дмитра Андрієвського, нардепа двох останніх скликань, який вважав округ своїм.

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