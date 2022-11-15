Хайп навколо звільнення Олешок: соцмережі нагадали меру скандальне минуле

Євген Рищук учора заявив про звільнення Олешко, військові поки не підтверджують цього

Активісти раніше заявляли про причетність Євгена Рищука до нападу на Катерину Гандзюк

Дописи мера Олешок (Херсонська область) Євгена Рищука з натяками на звільнення міста, а також той факт, що ЗМІ активно беруть у нього коментарі щодо ситуації на південному фронті, викликав хвилю обурення серед українців у соцмережах. Люди нагадують, що активісти раніше звинувачували Рищука у причетності до вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк.

Міський голова Олешок Євген Рищук учора, 14 листопада, оприлюднив на своїй сторінці у Facebook декілька дописів, якими натякнув, що Збройні сили України відновили контроль над містом. Так, чиновник розмістив фото українського тризуба та державного прапора, дописавши під ним: «Олешки – Україна».

Також на сторінці мера у Facebook був розміщений допис, яким той вітає Олешки «з поверненням додому». Однак це допис згодом був видалений.

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Згодом Рищук написав відеозвернення, у якому зазначив, що наразі чекає на інформацію від Генштабу щодо звільнення Олешок.

«Дивні відчуття, коли повертаєшся додому. Дивні і часом незрозумілі, здається, що це нереально, але це реалії. Чекаємо на інформацію від генерального штабу. І ми впевнені, що уже дуже-дуже скоро ми поїдемо в наші рідні Олешки», – сказав Рищук.

Люди своєю чергою висловили обурення, що мер дозволяє собі заявляти про звільнення міста раніше, ніж таку інформацію надать Генштаб. Коментатори звинуватили його у бажання «підняти хайп» на темі звільнення міста та привернути до себе увагу.

Також користувачі соцмереж критикують ЗМІ, які беруть коментарі у Рищука щодо звільнення територій на Херсонщині. Адже Рищук, по-перше, не є військовим, а по-друге, має погану репутацію.

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Також у соцмережах також нагадують, що під час розслідування нападу на херсонську громадську активістку Катерину Гандзюк громадськість заявляла про можливу причетність Рищука. Зокрема, батько, чоловік та друзі Катерини Гандзюк наголошували на тому, що замовників було декілька. Зокрема, називали прізвища тодішнього голови Херсонської ОДА та його заступників – Андрія Гордєєва та Євгена Рищука.

Як відомо, 31 липня 2018 року херсонську активістку та радницю міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою. Жінка з опіками потрапила в реанімацію, а 4 листопада померла в лікарні.

Євген Рищук під час допиту зазначав, що «не знав Катерину Гандзюк, вона була йому нецікава, не мав із нею конфліктів, а також конфліктів з її оточенням». Казав, що йому невідомо, хто міг замовити напад, але він до цього не причетний.

Водночас один з фігурантів справи Гандзюк Олексій Левін в інтерв'ю журналістам зізнавався, що заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук просив «якось покарати» активістку.

Після вручення підозри голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру у справі про напад на Гандзюк, Рищука відсторонили від посади в ОДА, а потім звільнили.

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У 2019 році Рищук балотувався до Верховної Ради по 186 округу у Херсонській області, але програв вибори.

Також у вересні 2019 року Рищук опинився у центрі скандалу через бійку на Дні села Праві Саги. Йому вручили підозру в хуліганстві, справу досі розглядає суд.

У жовтні 2020 року Євген Рищук переміг на виборах глави Олешківської об'єднаної територіальної громади на Херсонщині.

Нагадаємо, радник Офісу президента Арестович також заявив, що Збройні сили України деокупували місто Олешки, яке розташоване на лівобережжі Херсонщини. Однак цю інформацію поки не підтверджують військові.

11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Також до міста повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації. Повідомлялося також, що у Херсоні запровадили комендантську годину.