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Хмарно з проясненнями, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 23 квітня

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хмарно з проясненнями, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 23 квітня
Температура повітря вдень становитиме 13-18°
фото: glavcom.ua

На Закарпатті, Львівщині та Одещині сьогодні прогріється до 20°

У неділю, 23 квітня, погода в Україні буде хмарною з проясненнями. У деяких регіонах піде невеликий дощ. Температура повітря в країні коливатиметься від 0° вночі до 20° вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
За прогнозами синоптиків, у східних областях, вдень і в південній частині, на Дніпропетровщині, в Карпатах та прикарпатських областях піде невеликий дощ. На решті території – без істотних опадів.

У центральних і південних областях вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман.

Вітер подме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура в країні вночі становитиме 3-8° тепла, вдень прогріється до 13-18°. На Закарпатті, Львівщині та Одещині – до 20°.

На високогір'ї Карпат вночі опадів не очікується, вдень піде невеликий дощ; температура вночі – приблизно 0°, а вдень – 6-11° тепла.

Хмарно з проясненнями, деінде невеликий дощ: прогноз погоди на 23 квітня фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 23 квітня також буде хмарно з проясненнями і без істотних опадів.

Вітер подме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень прогріється до 13-18° У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 5-7° тепла, а вдень – 15-17°.

Теги: прогноз погоди дощ весна

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