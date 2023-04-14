Температурні контрасти та холодний вітер: якою буде погода на Великдень

Субота буде холодною, проте в неділю українців очікує сонце та тепло

У переддень Великодня, 15 квітня, в Україні спостерігатимуться значні температурні контрасти. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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15 квітня найтеплішою буде погода в південній частині України та в прикарпатських областях, протягом дня +15...+20 градусів, в Криму до +22 градусів. Найхолоднішою виявиться північна частина України та північний схід, а також Волинь та Рівненщина – впродовж дня температура не підвищиться +4...+8 градусів. На решті території України – +10...+13 градусів.

У західних областях 15 квітня також очікуються дощі, а мокрий сніг можуть очікувати мешканці Харківщини, Луганщини та Полтавщини. На решті території України буде без опадів.

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«Характерна особливість завтрашнього дня – сильний вітер! Пориви південно-східного вітру часом досягатимуть штормових значень, 15-20 метрів за секунду. Зверніть увагу!» – попереджає синоптик.

У Києві 15 квітня буде сильний вітер, холодно, вдень температура буде не +6...+8 градусів. Але хоч без дощу, хіба що ввечері трохи поморосить. Діденко закликає киян одягатися щільно та тепло.

«На Великдень в Україні, на щастя, скрізь потепліє, вдень очікується +12…+16 градусів, на заході та півдні +14…+18, на Закарпатті та крайньому півдні – до +20 градусів», – написала синоптик.

У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою, проте дощі на Великдень можливі вночі у північних областях (але невеликі) та вдень місцями у західній частині.

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Нагадаємо, що через рясні опади, які охопили Україну останній тиждень, у ряді прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів спостерігається затоплення вулиць, сільськогосподарських угідь та дворогосподарств.

До слова, «Главком» повідомляв, чи скасують обмеження комендантської години на Великдень.