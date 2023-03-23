Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 23 березня

Максимальна температура сьогодні сягне аж 21° тепла

У четвер, 23 березня, погода в Україні буде хмарною, але з проясненнями. Опадів практично не очікується, подекуди спостерігатиметься туман. Температура в країні коливатиметься від 3° морозу вночі до 21° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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Опадів сьогодні не буде, лише в Криму місцями піде невеликий дощ. Уночі та вранці на Одещині, у центральних та північно-східних областях місцями виднітимуться тумани.

Вітер переважатиме східний із переходом на південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура в країні вночі становитиме 1-6°, на узбережжі морів до 9° тепла. Удень прогріється до 13-18°, а на Закарпатті та Прикарпатті стовпчики термометра покажуть 21° тепла. У Карпатах вночі очікується від 2° тепла до 3° морозу, а вдень температура підніметься до 6-11° тепла.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Вітер пануватиме південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень – 13-18° вище нуля. У Києві вночі очікується 3-5° тепла, а вдень стовпчики термометра вкажуть 14-16°.