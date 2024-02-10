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Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка
Депутат групи «За майбутнє» Сергій Рудик є підполковником ЗСУ
фото з відкритих джерел

Народні обранці можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну

Народні депутати, попри мрії багатьох українців, не підлягають призову під час мобілізації. Але, як і інші громадяни, вони можуть добровільно долучитися до лав ЗСУ та захищати Україну. Такою можливістю скористалося щонайменше п'ятеро народних обранців. Видання «Слово і діло» створило інфографіку – хто ці депутати та де служать.

На фронт від початку повномасштабної війни пішли двоє нардепів від фракції «Голос» – Роман Костенко (секретар парламентського комітету з нацбезпеки) та Роман Лозинський (перший заступник голови комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування).

Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка фото 1

Костенко і до великої війни був військовим – брав участь в АТО та ООС із 2014 року. Зокрема, він був командиром взводу та заступником командира розвідувальної роти повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Костенко має звання полковника СБУ. Відомо, що нардеп брав участь у боях у Миколаївській та Херсонській областях.

Лозинський у жовтні 2021-го підписав контракт на проходження служби в резерві ЗСУ у 73-му морському центрі Сил спеціальних операцій. А під час повномасштабної війни брав участь у бойових діях на Херсонському напрямку.

У вересні Лозинський повідомив, що після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. «Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу, що я не демобілізований. Бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог Закону про статус народного депутата (ст. 20 п. 6). Я повернувся до державної служби. Продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій», – пояснив депутат.

У статті, на яку посилається Лозинський, йдеться про те, що нардеп, який є військовослужбовцем, на термін виконання повноважень відряджається до Ради, а після закінчення терміну дії мандата направляється в установленому порядку для проходження служби.

Нардеп від «Слуги народу» Святослав Юраш (член комітету з питань зовнішньої політики) проходить службу у 24-му окремому штурмовому батальйоні «Айдар». Судячи з фото на Facebook, він воює на Донбасі.

Депутат групи «За майбутнє» Сергій Рудик (аграрний комітет) є підполковником ЗСУ та служить в оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Таврія». В одному зі своїх постів на Facebook депутат розповідав, що воював під Бахмутом.

Єдина жінка-нардепка у лавах Збройних сил – Людмила Буймістер (позафракційна). В інтерв'ю у жовтні 2023-го депутатка розповідала, що спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил Спеціальних Операцій, а потім – у 111-й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на сході.

Як відомо, мобілізація в Україні «обросла» численними міфами – їх розвінчав речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) майор Роман Істомін.

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Теги: депутат фронт роман Людмила Буймістер За майбутнє Сергій Рудик Роман Лозинськи Святослав Юраш жінка Facebook самоврядування Миколаїв Айдар Роман Костенко

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