Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія повідомив, що буде змінено
Є вже декілька моментів у законопроєкті, над зміною яких вже працюють
Профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, який вчора був прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх». Про це у Telegram заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
«Вчора проголосували у першому читанні законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання», – зазначив він.
За його словами, є вже декілька моментів, що вже знаходяться у роботі:
1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.
2. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.
3. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував.
«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», – додав він, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту.
Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.
Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
Нагадаємо, 6 лютого, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.
7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.
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