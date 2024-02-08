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Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія повідомив, що буде змінено

Христина Петренко
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: Арахамія повідомив, що буде змінено
Над змінами законопроєкту Комітет буде працювати до другого читання
фото ілюстративне

Є вже декілька моментів у законопроєкті, над зміною яких вже працюють

Профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, який вчора був прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх». Про це у Telegram заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Вчора проголосували у першому читанні законопроєкт №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання», – зазначив він.

За його словами, є вже декілька моментів, що вже знаходяться у роботі:

1. Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

2. Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

3. Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував.

«Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато», – додав він, зазначивши, що також йде робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Нагадаємо, 6 лютого, комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

Читайте також: Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Теги: законопроєкт Давид Арахамія мобілізація закон Верховна Рада

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