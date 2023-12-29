Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених

Найвищу державну нагороду України отримали 142 особи, 101 – посмертно

Протягом 2023 року найвищу держнагороду Герой України, згідно з підрахунками «Главкома», одержали 142 особи, з них 101 – посмертно.

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Деякі військові, які отримали звання Героя України, розповіли «Главкому» про свій шлях до найвищої відзнаки. У мирному житті багато хто з них не мав жодного відношення до військової справи, а деяких з них вже немає в живих.

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У 2023 році, вперше з моменту повномасштабного вторгнення, найвищу державну нагороду отримала цивільна особа – лідер кримськотатарського народу і правозахисник Мустафа Джемілєв. Звання «Герой України» з врученням ордена Держави було приурочено до 80-річчя Джемілєва. Його відзначено «за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність».

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Нагадаємо, Комітет з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив автор документа, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. 13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.