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Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто став Героєм України у 2023 році. Повний список нагороджених
Вперше за весь час війни найвищу державну нагороду отримала цивільна особа
фото з відкритих джерел

Найвищу державну нагороду України отримали 142 особи, 101 – посмертно

Протягом 2023 року найвищу держнагороду Герой України, згідно з підрахунками «Главкома», одержали 142 особи, з них 101 – посмертно.

Деякі військові, які отримали звання Героя України, розповіли «Главкому» про свій шлях до найвищої відзнаки. У мирному житті багато хто з них не мав жодного відношення до військової справи, а деяких з них вже немає в живих.

(для перегляду – натисніть на документ)

У 2023 році, вперше з моменту повномасштабного вторгнення, найвищу державну нагороду отримала цивільна особа – лідер кримськотатарського народу і правозахисник Мустафа Джемілєв. Звання «Герой України» з врученням ордена Держави було приурочено до 80-річчя Джемілєва. Його відзначено «за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність».

Нагадаємо, Комітет з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив автор документа, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський. 13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.

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Теги: Мустафа Джемілєв військові Герой України звання героя

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