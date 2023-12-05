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Комітет Ради підтримав законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Комітет Ради підтримав законопроєкт про позбавлення державних нагород зрадників
Низка колаборантів на окупованих територіях досі мають державні нагороди України
фото ілюстративне

13 із 13 членів комітету проголосували за винесення законопроєкту на друге читання

Комітет з питань безпеки та оборони підтримав законопроєкт №6163 про позбавлення державних нагород всіх зрадників та колаборантів. Про це повідомив автор документа, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський.

13 із 13 членів цього комітету проголосували за винесення на друге читання та прийняття в цілому цього документу.

Лозинський повідомив, що «після 18 місяців справа зрушилася з мертвої точки». Далі його внесуть у сесійну залу на обговорення та ухвалення.

У квітні 2022 року Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 6163 про позбавлення державних нагород зрадників, колаборантів та тих, хто вів антиукраїнську діяльність.

Нагадаємо, раніше рух «Чесно» до 30-річчя відновлення незалежності України опублікував матеріал «Українська незалежність і кримські мажоритарники у Верховній Раді», в якому, серед іншого, йшлося і про те, що нардепи від Криму, які після окупації Кримського півострова стали російськими колаборантами, досі мають українські державні нагороди, наприклад, звання Героя України. Після публікації «Чесно» звернувся до профільного комітету з вимогою ініціювати позбавлення таких осіб держнагород.

У пояснювальній записці, яку рух отримав від авторів законопроєкту, зазначається, що за чинним законодавством позбавити державних нагород практично неможливо. Тому нардепи ініціювали зміни до законодавства, які дозволять відновити справедливість і здоровий глузд у часи війни з Росією.

У законодавчій ініціативі автори пропонують механізм, який дозволить практично реалізувати положення, передбачені законом України «Про санкції». Згідно зі змінами до законодавства, Верховна Рада та РНБО отримують право вносити на розгляд президента обґрунтоване подання про позбавлення державної нагороди виключно у випадках, коли нагороджений вчинив дії, спрямовані на:

  • популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та її посадових осіб,
  • виправдання, визнання правомірності або публічне заперечення збройної агресії проти України, анексії території України державою-агресором, порушення територіальної цілісності, суверенітету України
  • або у разі, якщо правоохоронні органи встановили зв’язки нагородженого з окупаційними силами та/або окупаційними адміністраціями держави-агресора.

Остаточне рішення щодо позбавлення нагород ухвалює президент України. У разі, якщо особа, позбавлена нагороди, вважає таке рішення помилковим, вона має право на поновлення у правах на державні нагороди у порядку, передбаченому ст. 17 закону України «Про державні нагороди України».

Зазначимо, що у VІІ та VІІІ скликаннях Верховної Ради були подібні ініціативи щодо врегулювання питання позбавлення державних нагород, але їх не реалізували.

Раніше «Главком» писав, що в окупованому Криму колишні українські чиновники, а нині колаборанти досі мають найвищі державні нагороди. Позбавити нагороди Герой України людину, яка працює проти Української держави, наразі практично неможливо.

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Теги: Верховна Рада зрадниця державні нагороди

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