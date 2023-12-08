Атаки бойовиків на бази США в Іраку й Сирії. Пентагон назвав кількість поранених

За останню добу не було зафіксовано жодного нападу на війська США

Наразі скоєно близько 78 нападів на військові бази США

Пентагон назвав кількість поранених через атаки бойовиків на військові бази США на Близькому Сході. Про це повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає міністерство оборони США.

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За її словами, на 7 грудня було скоєно близько 78 нападів на військові бази США.

«Наразі немає інформації про нові напади на наші бази в Червоному морі або в інших місцях. На сьогодні, за моєю інформацією, на наші бази було скоєно близько 78 нападів», – сказала заступник прес-секретаря.

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Як повідомляє Сінгх, за останню добу не було зафіксовано жодного нападу на війська США.

«За останні 24 години ми не бачили жодних нападів на наші війська. Це останнє, що я маю на цю мить», – заявила заступник.

Також Сінгх розповіла про поранених. За її словами, кількість становила близько 66 військових.

«Станом на 4 грудня, близько 66 наших громадян отримали несерйозні, безпечні для життя травми, і всі вони повернулися на роботу», – сказала Сінгх.

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Як повідомлялося, військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували, бойовики застосували 15 ракет.

Раніше повідомлялося, що військові бази США на Близькому Сході зазнали атаки дронів.

Бойовики руху «Ісламський опір в Іраку» атакували за допомогою безпілотників бази США в Сирії. Нібито зафіксовано «прямі попадання».

Зазначається, що атака була спрямована на американські військові бази, які розташовані біля нафтових полів Аль-Омар і Аль-Шададі в Сирії.

США дадуть відповідь на напади на американські військові бази на Близькому Сході у зручний для себе час.