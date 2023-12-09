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Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто має право на грошову допомогу в разі загибелі військового? Ухвалено закон
Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9226
фото з відкритих джерел

Парламент розширив перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового. За проголосували 274 парламентарі. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У законопроєкті № 9226 пропонується надати право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини, зокрема і дітям.

«Це дуже важливий законопроєкт про військових. Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги», – зазначив Гончаренок.

Тепер право на виплату мають:

  • діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;
  • діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;
  • батьки (усиновлювачі);
  • онуки;
  • один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
  • жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
  • утриманці загиблого (померлого).

«Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника», – пояснив нардеп.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.

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Теги: Верховна Рада закон соцвиплати військові гроші

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