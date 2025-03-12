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Хто тепер судитиме органи влади? Мін’юст дав роз’яснення

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Хто тепер судитиме органи влади? Мін’юст дав роз’яснення
«Клієнтами» судових інстанцій будуть Кабінет міністрів, міністерств і Національний банк
фото з відкритих джерел

Які справи розглядатимуть два нових спеціалізованих адміністративні суди?

Адміністративні позови проти Кабінету міністрів, міністерств, Національного банку розглядатимуть два нових спеціалізованих суди. Це стане можливим після завершення добору суддів до цих інстанцій, повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук в інтерв’ю «Главкому».

«Нові суди візьмуться за дві категорії справ. Перша – розгляд позовів фізичних та юридичних осіб про незаконність нормативних актів Кабінету міністрів, міністерств, Національного банку України. Друга категорія справ стосуватиметься оскарження актів індивідуальної дії (адміністративних актів). Наприклад, державний службовець, який працював у центральному апараті міністерства, не погодився зі своїм звільненням і позивається до роботодавця», – зазначив посадовець.

Що стосується розгляду позовів проти президента та Верховної Ради, то це компетенція Верховного суду. Йдеться про оскарження указів глави держави або постанов парламенту.

Крім цього, Київський окружний адміністративний суд, який нині продовжує приймати справи ліквідованого у 2022 році Окружного адміністративного суду Києва, залишить за собою розгляд справ проти місцевої влади, зокрема, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та столичних РДА. Також під юрисдикцію суду потрапить діяльність територіальних підрозділів служб, які знаходяться у столиці або в Київській області.

«Цілком очевидно, що запуск двох нових адміністративних судів має дати позитивний імпульс і розвантажити роботу вже згаданого Київського окружного адміністративного суду. Для порівняння: у 2023 році на розгляді цього суду перебувало 70941 справа. З них понад 4 тис. – до Державної податкової служби, майже 1,8 тис. – до міністерств, 392 справи – проти Кабінету міністрів», – заявив заступник міністра юстиції.

Як повідомляв «Главком», 26 лютого 2025 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт нардепа Сергія Власенка про утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Вказані суди замість ліквідований у грудні 2022 року Окружний адміністративний суд Києва.

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