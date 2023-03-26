Які країни можуть гарантувати безпеку Путіна

Майбутнє Росії звелося до долі президента Путіна

Світ продовжує розколюватися на прихильників та противників президента Росії Путіна. ПАР, Угорщина, Китай, Сирія, Іран відмовляються визнати юрисдикцію Міжнародного суду в Гаазі, який видав орден на арешт військового злочинця президента Путіна, який розв'язав криваву війну проти України.

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Якщо жителі Росії люблять свого президента більше, ніж саму Росію і готові жертвувати своїм життям, щоб урятувати його від покарання, то у світі все, навпаки. Ні Чаушеску, ні Каддафі чи Саддаму не снилася така міцна народна «любов» до свого диктатора, вища за любов до батьківщини. Цим Росія вразила весь світ. Майбутнє Росії звелося до долі президента Путіна. Історія знає лише двох диктаторів (Гітлер-Сталін), чиє життя виявилося вищим за життя мільйонів громадян країни.

Більшість країн світу поважають і шкодують Росію, але протестують проти розв'язаної Путіним війни проти України. Тож якщо за Росію, як велику країну, голосує в ООН від 20-30 маленьких країн-членів ООН, то за збереження та безпеку особисто Путіна готові «підписатися» всього п'ять країн. Це ті країни, які спокусилися грошима російської мафії, готові прийняти Путіна хоч завтра.

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А потім вони продадуть його «з тельбухами», як тільки Путін, який втратив владу, стане «кислотним» або майже бідним.