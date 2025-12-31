Головна Країна Суспільство
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Поліція дозволила використовувати у новорічну ніч хлопавки, але не феєрверки. Що варто знати
Запуск феєрверків в Україні заборонений
фото: Pexels

На новорічні свята поліція впроваджує посилене патрулювання

У новорічну ніч українцям дозволили користуватися хлопавками та бенгальськими вогнями. Однак запуск феєрверків під суворою забороною Про це повідомила в телеетері заступниця начальника Департаменту комунікації Національної поліції України Вікторія Пономарьова, інформує «Главком».

«В Україні діють законодавчі обмеження щодо обігу та використання піротехніки. Вони запроваджені з міркувань безпеки громадян і є обов’язковими на всій території нашої держави. Законом України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» заборонено використання салютів, феєрверків та петард. Заборона діє постійно та не має територіальних винятків. При цьому дозволяється застосування бенгальських вогнів, чи хлопавок», – пояснила Вікторія Пономарьова. Вона додала, що винятків для використання феєрверків в Україні зараз не існує. Тому ті особи, що вирішать запустити феєрверк у новорічну ніч будуть притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Йдеться про порушення правил дотримання тиші та захисту населення від шкідливого впливу шуму за статтею 182 КуПАП. Вона передбачає штраф від 85 до 255 грн. Для службових осіб і ФОПів штраф може складати від 255 до 510 грн. Крім цього, використання піротехніки поліція може кваліфікувати як хуліганство, що передбачено статтею 296 ККУ. Правопорушник повинен буде заплатити штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

Крім ризику запуску феєрверків, у новорічну ніч зростає кількість інцидентів щодо розпиття алкоголю громадських місяцях тощо. У зв’язку з цим на вулицях посилюється патрулювання. «Нацполіція спільно з військовослужбовцями здійснює посилене патрулювання. Є посилені патрулювання на автошляхах, біля культових споруд та у місцях масового перебування людей. У цілодобовому режимі працюють наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби поліції», – повідомила поліціянтка.

Також Вікторія Пономарьова заявила, що комендантська година у новорічну ніч триватиме як завжди. «Правила безпеки залишаються незмінними – як у будні, так і у святкові дні, і новорічна ніч не є винятком», – зазначила вона.

Нагадаємо, як дієтолог Оксана Скиталінська розповіла «Главкому», який алкоголь обрати на Новий рік, щоб не зіпсувати свято. Експертка зазначила що жодна доза алкоголю не є безпечною. Токсична дія починається з першої краплі – і що більше випито, то сильніше навантаження на печінку, яка змушена знешкоджувати етанол.

Теги: свята поліція

