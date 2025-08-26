Головна Країна Кримінал
Убивство військового на Хмельниччині. Суд арештував намісника монастиря УПЦ МП

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Суд відправив підозрюваного до СІЗО, посилаючись на вчинення ним насильницького злочину
фото: Ігор Горкавчук/Facebook

Архімандрит Іоасаф підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм – до 20 ударів по тілу військового

На Хмельниччині суд узяв під варту намісника Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП архімандрита Іоасафа (у миру – Ігоря Горкавчука). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За даними досудового розслідування, священнослужитель підозрюється в умисному нанесенні тяжких травм військовослужбовцю, який перебував на території монастиря. На початку серпня між керівником монастиря (на той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння) та військовим стався конфлікт, який переріс у фізичне насильство.

За версією слідства, архімандрит Іоасаф завдав не менше 12 ударів в ділянку тулубу і не менше п’яти ударів у голову потерпілого. Внаслідок отриманих травм військовий помер на території монастиря. Що цікаво: спочатку лікарі діагностували: смерть військовослужбовця настала у результаті гострого панкреатиту.

У суді прокурор і слідчий наполягали на призначення міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На їх думку, більш м’який запобіжний захід не забезпечить уникненню ризиків на кшталт переховування підозрюваного від слідства або знищення доказів та вплив на свідків.

Натомість підозрюваний і його адвокат просили суд не застосовувати арешт, посилаючись на стан здоров’я і необхідність у постійному лікуванні. Як стало відомо «Главкому», архімандрит Іоасаф має ІІ групу інвалідності.

У підсумку суд відправив підозрюваного до СІЗО, посилаючись на вчинення ним насильницького злочину, який спричинив смерть людини. Також Феміда відмовилася призначити заставу архімандриту Іоасафу.

Варто додати: що у 2015 року намісник Свято-Хресто-Воздвиженського чоловічого монастиря УПЦ МП притягувався до адміністративної відповідальності за п’яну їзду. Тоді він напідпитку керував автомобілем і в’їхав у вантажівку. За це суд оштрафував намісника монастиря на 3,4 тис. грн.

У 2019 році церковнослужитель одержав більш суворіше покарання за керування авто у стані алкогольного сп’яніння – 10,2 тис. грн штрафу з позбавленням права на рік керувати транспортними засобами.

Раніше Хмельницька єпархія УПЦ МП відреагувала на інцидент із намісником монастиря і відсторонила його від виконання обов’язків.

За даними аналітичної системи YouControl, з 2005 року архімандрит Іоасаф очолює чоловічий монастир у Старокостянтинові Хмельницької області.

7 серпня 2025 року намісник монастиря потрапив до бази «Миротворця».

військові смерть арешт Московська церква в Україні війна суд Хмельниччина

Кримінал

Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів
Ікона XVI століття та раритетні монети: прикордонники затримали контрабандистів
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру
Справа Чернишова: ВАКС продовжив обовʼязки ексвіцепремʼєру
НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно
НАБУ закликало суд розглядати справу затриманого детектива публічно
На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей і влаштував пожежу: нападника ліквідовано
На Дніпропетровщині чоловік поранив п’ятьох людей і влаштував пожежу: нападника ліквідовано

