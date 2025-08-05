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Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кремль активізував використання РПЦ для пропаганди
У російському храмі з’явилася фреска, на якій окупант із українським захисником
фото: ЦПД

ЦПД: Для Кремля церква – це вже давно не про духовність

Російська православна церква дедалі активніше використовує релігію як інструмент пропаганди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, у храмі на території Валаамського монастиря з’явилася фреска, на якій російський терорист із символом Z перев’язує голову українському бійцю. Поруч зображено Спаса Нерукотворного.

«Такі зображення не про милосердя чи «братерство». Це – не що інше, як просування кремлівської пропаганди через сакральний простір. Храми, ікони, церковні інтер’єри – все працює на виправдання агресії та створення ілюзії «священної місії». РПЦ не просто благословляє війну – вона виправдовує насильство, допомагає зняти моральну відповідальність із солдатів і готує суспільство до ще більшого кровопролиття. А для Кремля церква – це вже давно не про духовність. Вона стала ще одним знаряддям для мобілізації та контролю», – пояснив ЦПД.

Раніше пропаганда РФ запустила нову інформкампанію щодо звільнених з полону українців.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вирушив на Валаам після того, як президент США Дональд Трамп виставив йому жорсткий ультиматум щодо України і пригрозив вирізати Росію з нафтового ринку Індії, куди йде майже половина експорту нафти країни-агресорки.

Під час поїздки на Валлам у супроводі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російський диктатор відвідав Спасо-Преображенський Валаамський ставропігійний чоловічий монастир.

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Теги: церква РПЦ росія пропаганда Центр протидії дезінформації

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