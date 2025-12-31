Дієві лайфхаки, як приготувати буряк за лічені хвилини

Польська кулінарка поділилася трьома лайфхаками, як смачно та швидко приготувати буряк для ваших страв

Новий рік – це час смачних страв, але тривалої підготовки. Наприкдад, буряк потрібно варити не менше двох годин. Популярна польська кулінарка Єва Вахович поділилася лайфхаком, як приготувати буряк менш ніж за 30 хвилин. Про це пише «Главком» .

Лайфхак «Ложка цукру» для швидкого приготування буряка

Столова ложку цукру допоможе швидше приготувати буряк фото: Pixabay

Спосіб Єви Вахович допоможе вам не лише швидко приготувати буряк, але й зберегти всі його поживні цінності, смак та колір. Головним секретом цього лайфхаку – є столова ложка цукру, яку потрібно додати у киплячу воду, де ви варите буряк.

Це допоможе пришвидшити його готовність, а саме зробить м’яким, а колір більш насиченим. Крім цього, експертка радить обирати у магазинах буряк меншого розміру. Тоді він швидше приготується.

Метод двох каструль

Щоб швидко приготувати буряк вам знадобляться дві каструлі фото з відкритих джерел

Єва Вахович радить ще один метод, який може допомогти вам швидко приготувати буряк. Для цього вам знадобляться дві каструлі. Для початку потрібно варити буряк в одній каструлі протягом 30 хвилин, а потім перекласти його в іншу з крижаною водою та льодом. «Цей термічний шок дозволяє буряку розм'якнути без додаткового варіння. Крижана вода не тільки скорочує час приготування, але і полегшує очищення буряка», – пояснила кулінарка.

Як запекти буряк

Ще одним варіантом приготування буряку, яким поділилася кухарка – це запікання буряка. Його треба запікати у духовці у фользі протягом 45 хвилин з температурою 200°C. До того ж це може зменшити час приготування буряка.

З якими стравами можна куштувати буряк

Буряк може стати доповненням до багатьох ваших страв фото з відкритих джерел

За словами Єви Вахович, буряк може стати доповненням до багатьох ваших страв. Наприклад, зі смаженою качкою, відбивними або рулетом. Також кулінарка поділилася однією справою, а саме такою закускою буряк з хріном. Її можна подавати на стіл з білою ковбасою, свинячою вирізкою та вареними яйцями.

