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    Суспільство

    В Авдіївці на спецдільниці явка військових склала 70%

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    Явка на виборах президента України станом на 16:00 складає 49,3% - В Авдіївці на спецдільниці явка військових склала 70%
    Явка на виборах президента України станом на 16:00 складає 49,3%

    Тиск на військових з приводу виборів в Авдіївці не чинять

    В Авдіївці на спецдільниці станом на 18:00 явка військовослужбовців на виборах президента України становила 70%. Про це заявив секретар комісії зі спецдільниці, повідомляє РБК-Україна.

    Він уточнив, що тиск на військових з приводу виборів в Авдіївці не чинять.

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    «Тиск тут ми ні на кого чинимо. Всі вільно голосують. Якщо людина не хоче - на ділянку вона не йде», - повідомив секретар комісії.

    За його словами, бойовики, так званої, «ДНР» влаштували вночі перед виборами збройну провокацію в районі Верхньоторецького.

    Нагадаємо, явка на виборах президента України станом на 16:00 складає 49,3% з похибкою 0,7%. Згідно з даними спостерігачів ОПОРИ, явка по регіонах України з похибкою 1,4%: у центральних областях - 51%, на сході України - 50,1%, на півдні - 49,9%, на заході - 46%

    Секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що найбільша явка виборців у другому турі в Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

    Додамо, явка на виборах у другому турі за станом на 15:00 перевищує явку в першому турі виборів. Тоді явка склала 45,08% виборців. Найбільша кількість виборців у Запорізькій області.

    Раніше Бернацька повідомила, що явка виборців повинна зрости на дільницях у другій половині дня з-за того, що українці почали день у церкві. За її словами, в ЦВК прогнозують високу явку під час другого туру виборів.

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