«Резерв+» тимчасово призупинить роботу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Резерв+» тимчасово призупинить роботу
Технічні роботи триватимуть з 00:00 до 01:00
фото: Міноборони

7 лютого у застосунку не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID»

У ніч проти 7 лютого у застосунку «Резерв+» користувачі певний час не зможуть отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Обмеження доступу пов’язане з проведенням планових технічних робіт у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» у період з 00:00 до 01:00.

Аби уникнути неприємних ситуацій, Міністерство оборони радить подбати про офлайн-доступ до інформації. «Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію», – йдеться в повідомленні.

Як завантажити документ:

  • зайдіть у застосунок «Резерв+».
  • на головному екрані натисніть кнопку «плюс» або меню додаткових дій.
  • оберіть опцію «Завантажити PDF».
  • збережіть файл у пам’ять телефону.

Міністерство оборони запевнило, що незручності будуть короткочасними. Роботи планують завершити о 01:00, після чого всі сервіси застосунку та реєстру «Оберіг» відновлять роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, стати на військовий облік без ТЦК і медоглядів тепер доступно онлайн. Зробити це можна у застосунку «Резерв+» за кілька кліків, навіть з-за кордону.

До слова, в Україні запровадили оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації. Близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично.

Черговий етап масового автоматичного продовження тривав до 2 лютого включно. Цього разу перелік категорій, які отримують статус без черг, суттєво розширився. Процес відбувається без особистого візиту до установ та подання паперових заяв. Усі дані перевіряються через державні реєстри, а результат відображається у застосунку «Резерв+».

