«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: що потрібно знати

20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. Про це попереджає Міноборони, передає «Главком».

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», – радить відомство.

Роботи завершаться о 03:00, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, що незабаром українці зможуть оформити в застосунку «Резерв+» відстрочку незалежно від сімейного стану. Йдеться про батьків, що мають декілька дітей від різних шлюбів.

Раніше у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

До слова, українці, які вважають, що отримали штраф від ТЦК безпідставно, можуть оскаржити його в суді. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін.