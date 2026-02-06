Головна Країна Події в Україні
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
Сирський: На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті
фото: Генштаб (ілюстративне)

«З літа 2025 року частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні пів року ефективність Сил безпілотних систем суттєво зросла. Частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника підвищилася з 4% до 33%. Про це Сирський зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«У Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію. У складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. Загальна кількість БпЛА зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах. У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді – батальйон», – зазначив генерал.

Сирський повідомив, що в Силах територіальної оборони триває модернізація структур з урахуванням специфіки комплектування. За його словами, в кожній бригаді ТРО передбачено створення двох батальйонів безпілотних систем, а в перших чотирьох бригадах уже сформовано по три піхотні батальйони та два батальйони БпЛА, що суттєво посилило їхні бойові спроможності.

«Проводиться подальше нарощення та вдосконалення окремого роду сил – безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем) частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%. На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія – 40%», – додав головнокомандувач.

Також, за словами Сирського, розвиток дронів призводить до того, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину. Кілзона вже сягає 15-20 км. 

«В той же час, війна – це насамперед люди. Коли мова йде про технологічний фактор, то інколи забуваємо про те, що всіма цими засобами керують люди. Відтак морально-психологічний фактор і турбота про наших людей, максимальне забезпечення їхньої безпеки – основний вектор для нас», – підкреслив генерал.

Нагадаємо, у Збройних силах створено командування безпілотних систем протиповітряної оборони, яке протидіятиме російським ударним дронам. Генерал Сирський розповів, що він наказав відрядити до командного складу Повітряних сил високопрофесійних офіцерів із бойовим досвідом, які надали практичні пропозиції щодо розвитку «малої ППО». За цими результатами було ухвалено необхідні управлінські рішення.

Теги: Олександр Сирський ЗСУ безпілотник

