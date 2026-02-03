Головна Техно Телеком
Автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Міноборони додало нові категорії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Користувачі застосунку «Резерв+», чиї відстрочки автоматично продовжуються, отримають сповіщення
фото: Міноборони

Наразі близько 90% оформлених відстрочок продовжуються без подання заяв, збору довідок, відвідування установ

В Україні запровадили оновлений механізм продовження відстрочок від мобілізації. Близько 90% статусів тепер оновлюються автоматично. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони.

Черговий етап масового автоматичного продовження тривав до 2 лютого включно. Цього разу перелік категорій, які отримують статус без черг, суттєво розширився. Процес відбувається без особистого візиту до установ та подання паперових заяв. Усі дані перевіряються через державні реєстри, а результат відображається у застосунку «Резерв+».

Нові категорії для автоматичного продовження

До оновленого алгоритму додано сім категорій громадян, серед яких:

  • батьки тяжкохворих дітей (без встановленої інвалідності);
  • особи, які доглядають за тяжкохворими членами родини;
  • опікуни осіб, визнаних недієздатними;
  • військовозобов’язані, чия дружина або чоловік має III групу інвалідності;
  • особи, які здійснюють догляд за родичами другого або третього ступеня спорідненості з інвалідністю;
  • одинокі батьки, які виховують дитину віком до 18 років;
  • працівники середньої освіти (вчителі шкіл).

Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше

Міністерство зазначило, що механізм продовжує діяти для груп, які визначили і раніше. Це, зокрема, люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби, багатодітні батьки (трьох і більше дітей в одному шлюбі), студенти, аспіранти, а також викладачі вищої та професійно-технічної освіти. Також статус автоматично оновлюється для звільнених із полону та осіб, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час війни.

Відомство запевнило, що користувачі «Резерв+» отримують два типи повідомлень: спочатку push-сповіщення про початок перевірки даних, а згодом — підтвердження про продовження відстрочки.

«Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації у державних реєстрах недостатньо або вона застаріла. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАП. ТЦК та СП такі заяви більше не приймає», – йдеться в заяві.

До слова, Верховна Рада готує зміни до правил мобілізації, які передбачають скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, що вирішили здобути вищу, передвищу чи професійну освіту.

