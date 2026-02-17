Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах

Українські військові передаватимуть бойовий досвід Сухопутним військам Німеччини в межах двосторонньої оборонної угоди

Українські військові інструктори працюватимуть у німецьких військових навчальних закладах, де передаватимуть досвід сучасної війни та застосування технологій на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Сухопутних військ Бундесверу.

За його словами, у підготовку німецьких військовослужбовців планують інтегрувати практичний досвід українських захисників. «Планується, насамперед у школах Сухопутних військ, інтегрувати досвід українських військовослужбовців у підготовку особового складу», - зазначив речник.

Інших деталей у Бундесвері не розкрили. Відомо, що відправка українських інструкторів до Німеччини відбуватиметься на основі раніше підписаної угоди між міністерствами оборони двох держав. Очікується, що співпраця дозволить німецьким військовим швидше адаптуватися до нових умов ведення війни та використання сучасних технологій.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, рішення Бундесверу стало реакцією на зміни характеру бойових дій в Україні. Видання зазначає, що українські військові мають значний досвід застосування дронів, протидії безпілотникам і швидкої інтеграції новітніх систем управління у бойові підрозділи.

Окремо журналісти нагадали про матеріал The Wall Street Journal щодо навчань НАТО в Балтійському регіоні. За інформацією видання, група з близько десяти українських військових під час тренувань за короткий час «знищила» численні броньовані машини та інші цілі. Один з учасників навчань розповів виданню, що очолюваний естонцями «противник» за участю українців «вивів з ладу два батальйони за один день».

У НАТО не коментували деталі перебігу навчань. Представниця Альянсу наголосила, що сценарії тренувань спеціально створюють так, аби одна зі сторін мала перевагу, що дозволяє відпрацьовувати різні сценарії бойових дій.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін практично вичерпав власні запаси ракет протиповітряної оборони, які міг передати Україні. За його словами, значна частина дефіциту пояснюється тим, що Німеччина вже передала Києву доступні ресурси, а подальші поставки залежатимуть від темпів виробництва союзників.