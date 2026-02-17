Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
Українські військові передадуть досвід дронової війни німецькій армії
фото: Bundeswehr

Українські військові передаватимуть бойовий досвід Сухопутним військам Німеччини в межах двосторонньої оборонної угоди

Українські військові інструктори працюватимуть у німецьких військових навчальних закладах, де передаватимуть досвід сучасної війни та застосування технологій на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Сухопутних військ Бундесверу.

За його словами, у підготовку німецьких військовослужбовців планують інтегрувати практичний досвід українських захисників. «Планується, насамперед у школах Сухопутних військ, інтегрувати досвід українських військовослужбовців у підготовку особового складу», - зазначив речник.

Інших деталей у Бундесвері не розкрили. Відомо, що відправка українських інструкторів до Німеччини відбуватиметься на основі раніше підписаної угоди між міністерствами оборони двох держав. Очікується, що співпраця дозволить німецьким військовим швидше адаптуватися до нових умов ведення війни та використання сучасних технологій.

За даними видання Süddeutsche Zeitung, рішення Бундесверу стало реакцією на зміни характеру бойових дій в Україні. Видання зазначає, що українські військові мають значний досвід застосування дронів, протидії безпілотникам і швидкої інтеграції новітніх систем управління у бойові підрозділи.

Окремо журналісти нагадали про матеріал The Wall Street Journal щодо навчань НАТО в Балтійському регіоні. За інформацією видання, група з близько десяти українських військових під час тренувань за короткий час «знищила» численні броньовані машини та інші цілі. Один з учасників навчань розповів виданню, що очолюваний естонцями «противник» за участю українців «вивів з ладу два батальйони за один день».

У НАТО не коментували деталі перебігу навчань. Представниця Альянсу наголосила, що сценарії тренувань спеціально створюють так, аби одна зі сторін мала перевагу, що дозволяє відпрацьовувати різні сценарії бойових дій.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Берлін практично вичерпав власні запаси ракет протиповітряної оборони, які міг передати Україні. За його словами, значна частина дефіциту пояснюється тим, що Німеччина вже передала Києву доступні ресурси, а подальші поставки залежатимуть від темпів виробництва союзників.

Читайте також:

Теги: Німеччина Україна ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один комплекс С-300ВМ може оцінюватися у понад $120 млн залежно від модифікації
Сили безпілотних систем за кілька днів знищили ворожу ППО на $120 млн
Сьогодні, 20:41
Військові показали, як нині виглядає Куп’янськ
ЗСУ зірвали плани ворога прорватися на Куп'янському напрямку (відео)
Сьогодні, 18:22
Шанувальники Костянтина Бочарова бажають смерті його колишньому
Екснаречений співака Melovin поскаржився на погрози
Вчора, 14:08
Прем’єр-міністр Угорщини назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою»
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
14 лютого, 17:44
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
Україна надає розвідувальні дані виробникам ракет-перехоплювачів Patriot
13 лютого, 20:03
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
13 лютого, 19:46
Українська спортсменка Пінчук відмовилася потиснути руку росіянці на турнірі в Стамбулі
Українська спортсменка після фіналу відмовилася від рукостискання з росіянкою
11 лютого, 10:54
Як аналізує Sky News, російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим
Тристоронні переговори в ОАЕ під питанням через позицію Кремля – Sky News
23 сiчня, 00:06
Німеччина передала Україні жителя Хмельниччини через вирок за збут наркотиків
Німеччина екстрадувала уродженця Хмельниччини за продаж наркотиків
21 сiчня, 09:08

Політика

Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
Зеленський допустив відведення ЗСУ з Донбасу лише за однієї умови
Іран заявив про прогрес у ядерних переговорах зі США
Іран заявив про прогрес у ядерних переговорах зі США
Литва обмежила польоти над аеропортом Вільнюса
Литва обмежила польоти над аеропортом Вільнюса
Росія активізувала культурну експансію в Африці на тлі санкцій
Росія активізувала культурну експансію в Африці на тлі санкцій
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
Німеччина залучила українських інструкторів до викладання у військових школах
Шведська розвідка назвала Росію найбільшою військовою загрозою для НАТО
Шведська розвідка назвала Росію найбільшою військовою загрозою для НАТО

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Сьогодні, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Вчора, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Вчора, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Вчора, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Вчора, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua