Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв став батьком



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Геннадій Афанасьєв став батьком донечки

Дівчинку назвали Квітославою

У колишнього бранця Кремля Геннадія Афанасьєва і його дружини народилась донечка.

Радісною звісткою чоловік поділився у Facebook.

Зазначається, що 3 жовтня дружина Геннадія Людмила Афанасьєва народила дівчинку. Дитину назвали Квітославою. Вона народилася з ростом 52 см і вагою 3,240 кг.

Щасливий батько опублікував фото з пологового будинку і показав рожевий браслет для матері і новонародженої.

Нагадаємо, що у травні 2014 року ФСБ Росії схопила Афанасьєва в окупованому Криму. Українцю закидали підготовку терористичних актів. Через два роки його за обміном повернули в Україну. Афанасьєв розповідав, що його били струмом у статеві органи й душили в блювотинні.

У лютому 2018 року Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити компенсацію колишньому політв`язню за нелюдські умови конвоювання.