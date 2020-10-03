Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв став батьком
Дівчинку назвали Квітославою
У колишнього бранця Кремля Геннадія Афанасьєва і його дружини народилась донечка.
Радісною звісткою чоловік поділився у Facebook.
Зазначається, що 3 жовтня дружина Геннадія Людмила Афанасьєва народила дівчинку. Дитину назвали Квітославою. Вона народилася з ростом 52 см і вагою 3,240 кг.
Щасливий батько опублікував фото з пологового будинку і показав рожевий браслет для матері і новонародженої.
Нагадаємо, що у травні 2014 року ФСБ Росії схопила Афанасьєва в окупованому Криму. Українцю закидали підготовку терористичних актів. Через два роки його за обміном повернули в Україну. Афанасьєв розповідав, що його били струмом у статеві органи й душили в блювотинні.
У лютому 2018 року Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити компенсацію колишньому політв`язню за нелюдські умови конвоювання.