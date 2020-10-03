  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв став батьком

    • Розсилка
    Геннадій Афанасьєв став батьком донечки - Колишній бранець Кремля Геннадій Афанасьєв став батьком
    Геннадій Афанасьєв став батьком донечки

    Дівчинку назвали Квітославою

    У колишнього бранця Кремля Геннадія Афанасьєва і його дружини народилась донечка. 

    Радісною звісткою чоловік поділився у Facebook.

    Зазначається, що 3 жовтня дружина Геннадія Людмила Афанасьєва народила дівчинку. Дитину назвали Квітославою. Вона народилася з ростом 52 см і вагою 3,240 кг.

    Щасливий батько опублікував фото з пологового будинку і показав рожевий браслет для матері і новонародженої.

    Нагадаємо, що у травні 2014 року ФСБ Росії схопила Афанасьєва в окупованому Криму. Українцю закидали підготовку терористичних актів. Через два роки його за обміном повернули в Україну. Афанасьєв розповідав, що його били струмом у статеві органи й душили в блювотинні.

    У лютому 2018 року Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити компенсацію колишньому політв`язню за нелюдські умови конвоювання.

    Геннадій Афанасьєв діти політв’язні дружина батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies