Коломойський змінив імідж (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Коломойський змінив імідж (фото)
Коломойський тепер має коротку стрижку
фото: Суспільне, соцмережі

На нових світлинах Ігоря Коломойського помітна зміна іміджу

Олігарх Ігор Коломойський з’явився у суді у новому образі. Він змінив зачіску. Відповідне фото з'явилося у соцмережах, передає «Главком».

На нових світлинах Ігоря Коломойського помітна зміна іміджу. Якщо раніше він був лисим, то тепер має коротку стрижку з поголеною нижньою частиною голови та залишеним волоссям зверху.

Коломойський змінив імідж (фото) фото 1

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

До слова, Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули. Відповідну інформацію підтвердив прокурор Офісу Генерального прокурора Роман Єгжов 12 серпня 2025 року. Про це він сказав під час розгляду одного з клопотань Коломойського, який вже два роки перебуває під вартою.

Зауважимо, у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити. У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.

