Перетягування Коломойського. Чому НАБУ та СБУ конкурують за олігарха

Що відбувається за кулісами справи мільярдера Коломойського

Нинішні вихідні олігарх Ігор Коломойський проведе у спецізоляторі СБУ. Життєлюбний мільярдер туди потрапив після того, як тиждень тому Служба безпеки вручила йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу: шахрайство (ст. 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209). За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років фігурант списків Forbes легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виведення за кордон, використовуючи підконтрольні банківські установи.

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На практиці все мало такий вигляд: Коломойський імітував внесення до каси Приватбанку, а насправді поклав на особистий рахунок 950 млн грн. Після цього він уклав договори поруки з Приватбанком і погасив від свого імені кредит контрольованого ним же підприємства «Нафтохімік Прикарпаття» перед банком. Таким чином у підприємства виник борг вже перед Коломойським. Згодом кошти з «Нафтохіміка Прикарпаття» були переказані на рахунок Коломойського в іншому банку – «Айбокс банку» (ця установа вже позбавлена банківської ліцензії у зв’язку із систематичним порушенням вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом – «Главком»). Слідство вважає, що на цьому етапі оборудки Коломойський присвоїв собі 572 млн грн. Далі (у 2020-2021 рр.) він нібито легалізував ці кошти, переказавши їх за кордон на рахунки чотирьох компаній за оплату юридичних послуг.

За інкримінованими Коломойському статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 млн грн.

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Такі непересічні події прокоментував навіть сам президент, якого досі підозрюють в зайвих сентиментах до колишнього бізнес-партнера. Нагадаємо, студія Зеленського «Квартал 95» багато років співпрацювала з медіахолдингом «1+1» олігарха. У своєму відеозверненні у день арешту Коломойського президент наголосив, що для тих, хто грабував Україну і ставив себе вище за закон , настали нові часи, і подякував правоохоронцям за рішучість довести до кінця кожну зі справ, які десятиліттями гальмувалися.

Захист подав апеляцію на рішення суду, а сам Коломойський заявив, що не збирається вносити заставу. Кидається в очі, що завжди галасливий Ігор Валерійович, одягнутий у спортивний костюм вже померлого футбольного клубу «Дніпро», цього разу поводить себе дуже скромно, не пропонує нікому випити кави і майже не коментує звинувачення на свою адресу.

Через таку його поведінку, а також небажання вносити заставу одразу пішли розмови, що ІВК (такою абревіатурою позначають шефа менеджери компаній Коломойського) чудово розуміє свою роль у розіграному спектаклі. І СБУ та БЕБ, що відносяться до «президентського пулу силовиків», є для нього начебто куди меншою загрозою, ніж Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура, які є фаворитами Сполучених Штатів. А Вашингтон начебто копає під Коломойського вже давно – ще з 2021 року бізнесмен перебуває під американськими санкціями «через причетність до значної корупції».

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Власне, за п’ять днів після появи підозри від СБУ свою підозру олігарху оголосило й НАБУ за дорученням керівника САП. І стосується вона також заволодіння коштами Приватбанку.

Ігор Коломойський таки опинився за гратами, але для нього це не найгірший варіант? Фото: Суспільне

За версією цього слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський штучно зобов’язав свій ще не націоналізований банк виплатити своїй же підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю шляхом підробки документів. Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн легалізували через кількох пов’язаних юридичних осіб, і в результаті ці кошти надійшли на особистий рахунок кінцевого бенефіціара Приватбанку. Частина цих коштів потім була перерахована Коломойським тому ж банку в рамках докапіталізації для фінансового оздоровлення, чого вимагав Нацбанк. Іншими словами, Приватбанк докапіталізували, попередньо вивівши для цього гроші з нього ж.

Схема, через яку Коломойського переслідує НАБУ

Окрім Коломойського, який є верхівкою айсбергу і ймовірним організатором афери, у цій схемі, за версією НАБУ, брали участь ще п’ять працівників «Привату», які формально і стояли за всіма цими операціями. Дії усіх викритих осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів), та ст. 366 (службове підроблення). Власне, НАБУ опікується цією справою лише через те, що на момент скоєння цих оборудок Коломойський був держслужбовцем категорії «А» – головою Дніпропетровської облдержадміністрації. Тому і застосована та сама 191 стаття щодо зловживання службовим становищем.

Як бачимо, сума розкрадань, яку розслідує НАБУ, є в рази більшою, ніж та, яку за іншою справою бізнесмену інкримінує Служба безпеки. Але першими «встали і взули капці» якраз СБУ та БЕБ. І у «НАБУшників» нині є всі підстави вважати, що цей збіг невипадковий.

Силовики проти… силовиків

За інформацією джерел «Главкома» в антикорупційних органах, активне розслідування справи Приватбанку із усім цим букетом епізодів, в яких фігурує прізвище талановитого підприємця, тривало останні чотири-п’ять місяців. У цей період встановлювалася роль Коломойського в оборудках, підтверджуючі документи у яких не містять його підпису. При цьому джерела розводять руками: адвокати Коломойського завжди перебувають в курсі всіх слідчих дій, що плануються щодо їхнього клієнта – аж до дрібниць на кшталт розміру застави, яку вирішено запросити. Нібито через це і неможливо досі реалізувати до кінця жодної справи щодо мільярдера. Але «зливи» сягають вух не лише адвокатів, а й «конкуруючих» контор. Службі безпеки з БЕБ завчасно було відомо, що антикорупційні органи планують вручати Коломойському підозру та у якій справі. Але і НАБУ з САП також були в курсі, що СБУ і БЕБ активно готують йому власну підозру та зареєстрували відповідне провадження 11 серпня.

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Свою роль в цій історії зіграли й Сполучені Штати. Наприкінці серпня керівники НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду вирушили з візитом за океан, який тривав з 26 серпня по 3 вересня. Остання перед відльотом до Штатів спільна нарада антикорупційників в Києві відбулася 24 серпня, коли Коломойський відвідував НАБУ у справах Приватбанку та «Укрнафти». На ній було вирішено: кількість доказів на етапі підозри достатня, лишалося лише проаналізувати певні деталі. Тому вручення підозри та запуск процесу вирішили відтермінувати на «після Америки».

Між НАБУ та САП до останнього точилися дискусії, чи проводити у Коломойського обшуки з його подальшим затриманням, чи просто викликати за повісткою. Перед поїздкою датою виклику бізнесмена до НАБУ було обрано 6 вересня, але за проханням самого Коломойського її перенесли на 7 вересня.

Враховуючи, як швидко інформація з надр НАБУ потрапляє назовні, поки «конкуренти» перебували за океаном, СБУ та БЕБ підготувалися і вручили мільярдеру свою підозру.

Тепер, коли Коломойський перебуває в ізоляторі СБУ, допитати його «НАБУшники» можуть тільки після письмового дозволу детектива БЕБ. Про запобіжний захід у своїй справі НАБУ суд попросити не може, оскільки підозрюваний наразі і так під вартою. Втім Бюро та САП ініціювали арешт активів Коломойського для «забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні за фактами привласнення коштів Приватбанку. Серед арештованих активів – частки у статутному капіталі товариств, якими Коломойський володіє прямо чи опосередковано, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже тисяча об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден. Цікаво, що раніше пройшли чутки, що влада у свою чергу збирається вилучити корпоративні права на телеканал «1+1» та передати їх до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Тобто нині ми всі є свідками перетягування канату, в ролі якого опинився Коломойський, між конкуруючими силовими структурами. Як один з елементів цього «батлу» варто згадати і несподівану ідею про часткову передачу розслідування справ про корупцію від НАБУ до СБУ, яка лобіюється через президентську ініціативу прирівняння корупційних злочинів до державної зради.

Нинішній керівник Бюро Семен Кривонос до призначення взагалі вважався людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака, тому тепер особливо цікаво спостерігати за всіма цими рухами у «кейсі Коломойського» і навколо нього.

Можна очікувати, що СБУ волітиме взагалі забрати обидві справи «Привату» під свій контроль, бо Коломойський є носієм важливої інформації, яка стосується не тільки його фінансових оборудок. Передача такого цінного свідка в руки НАБУ та САП, які відкрито звітують перед Вашингтоном, явно не входить і в плани Банкової.

А от як діяти із Коломойським – чи то зробити з нього показову жертву та продемонструвати, що недоторканих під час війни нема, як і пообіцяв президент, чи то навпаки сховати під своєю парасолькою, зрозуміло стане дуже скоро Затримано ІВК на два місяці, але в нинішньому ізоляторі тимчасового утримання його можна «переховувати» до десяти днів. Цей термін добігає кінця вже наступного тижня. І варто пам’ятати, що за всіма подальшими переміщеннями Ігоря Валерійовича уважно стежитимуть вже інші правоохоронні органи, які вже чекають на такого поважного клієнта.

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Павло Вуєць, «Главком»