Представник Офісу генпрокурора визнав: Коломойського вже мали б звільнити (відео)

Прокурор фактично підтвердив, що Ігор Коломойський вже міг би уникнути кримінальної відповідальності.

Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Телеграф». Відповідну інформацію підтвердив прокурор Офісу Генерального прокурора Роман Єгжов 12 серпня 2025 року. Про це він сказав під час розгляду одного з клопотань Коломойського, який вже два роки перебуває під вартою.

Нагадаємо, у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити. У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.

При цьому, попри визнання представника Офісу генпрокурора того, що строк притягнення до відповідальності сплив, Коломойського досі утримують під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.