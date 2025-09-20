Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans

У бізнесмена четверо дітей, і у кожного – свої захоплення

Відомий письменник і бізнесмен Гарік Корогодський поділився подробицями особистого життя, зокрема, розповів, чим під час війни займаються його діти. Як інформує «Главком», про це він розказав tsn.ua.

Так, старша донька Гаріка, Ліза, віднедавна активно почала розвиватися як блогерка. На даний момент дівчина має вже майже 20 тисяч підписників в Instagram. На своїй сторінці Ліза буває дуже відвертою, наприклад, вперше зізналася, що в її дітей немає тата. Сам Гарік підтвердив її слова. «Так, вона вже двічі розлучилася. У неї троє дітей від двох різних чоловіків. Це її життя, і я в нього не лізу, порад не даю. До речі, онуків у нашій родині немає – є тільки діти дітей», – зізнається Гарік.

Про свого єдиного сина, Данила, Корогодський відповів коротко: «Він айтівець, живе в Києві. Створює стартапи, в тому числі з нашими військовими, перехоплювачі «Шахедів».

Середня донька Корогодського – Олександра – живе у Великобританії і планує отримати вже науковий ступінь. «Ще є Саша, вона живе в Лондоні, починає писати докторську з біотехнології, а саме зі створення ліків», – відверто поділився Гарік.

А ось зайнятість молодшої доньки Корогодського, 20-річної Марії, виявилась трохи незвичною: «В мене молодша зараз заробляє як модель OnlyFans, і я її в цьому підтримую. Вона навіть хоче зробити свою агенцію. Наприклад, за серпень вона заробила більше ніж 300 доларів», – розповів Гарік.

Зазначимо, Марія здобула середню освіту в Данії, після чого обрала для себе спеціальність океанолога й вступила до університету в Лондоні. Та згодом вирішила повернутися до Києва.

Нагадаємо, відомий український шоумен, меценат та бізнесмен Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва.