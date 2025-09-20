Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Гарік Корогодський з молодшою донькою Марією
фото: instagram.com/garikkorogodski

У бізнесмена четверо дітей, і у кожного – свої захоплення

Відомий письменник і бізнесмен Гарік Корогодський поділився подробицями особистого життя, зокрема, розповів, чим під час війни займаються його діти. Як інформує «Главком», про це він розказав tsn.ua.

Так, старша донька Гаріка, Ліза, віднедавна активно почала розвиватися як блогерка. На даний момент дівчина має вже майже 20 тисяч підписників в Instagram. На своїй сторінці Ліза буває дуже відвертою, наприклад,  вперше зізналася, що в її дітей немає тата. Сам Гарік підтвердив її слова. «Так, вона вже двічі розлучилася. У неї троє дітей від двох різних чоловіків. Це її життя, і я в нього не лізу, порад не даю. До речі, онуків у нашій родині немає – є тільки діти дітей», – зізнається Гарік.

Про свого єдиного сина, Данила, Корогодський відповів коротко: «Він айтівець, живе в Києві. Створює стартапи, в тому числі з нашими військовими, перехоплювачі «Шахедів».

Середня донька Корогодського – Олександра – живе у Великобританії і планує отримати вже науковий ступінь. «Ще є Саша, вона живе в Лондоні, починає писати докторську з біотехнології, а саме зі створення ліків», – відверто поділився Гарік.

А ось зайнятість молодшої доньки Корогодського, 20-річної Марії, виявилась трохи незвичною: «В мене молодша зараз заробляє як модель OnlyFans, і я її в цьому підтримую. Вона навіть хоче зробити свою агенцію. Наприклад, за серпень вона заробила більше ніж 300 доларів», – розповів Гарік.

Зазначимо, Марія здобула середню освіту в Данії, після чого обрала для себе спеціальність океанолога й вступила до університету в Лондоні. Та згодом вирішила повернутися до Києва.

Нагадаємо, відомий український шоумен, меценат та бізнесмен Гарік Корогодський має намір балотуватися у мери Києва.

 

Читайте також:

Теги: бізнесмен модель діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аліса Саакашвілі пішла у перший клас
Михайло Саакашвілі показав свою доньку Алісу в її перший шкільний день
16 вересня, 19:14
Проведене розслідування підтвердило, що збудником спалаху в ГВК «Карпати» став Salmonella enteritidis
Отруєння дітей на Львівщині: готелі оштрафовано через низку порушень
6 вересня, 11:08
Де перебували батьки на момент виникнення пожежі, зʼясовують правоохоронці
Пожежа у Чернівцях: надзвичайники врятували з вогню трьох маленьких дітей
4 вересня, 15:12
Музична виконавиця виховує двох доньок
Наталія Могилевська розповіла про важливе рішення старшої доньки
1 вересня, 17:40
Музичні виконавці та хореографиня відповіли на запитання нашого видання
Як українські знаменитості готували своїх дітей-школярів до 1 вересня (ексклюзив)
31 серпня, 21:10
Бізнесвумен з чоловіком разом вже понад 5 років
Дизайнерка одягу Зеленських вдруге стала мамою
31 серпня, 11:29
Юлія Свириденко закликала світ перетворити слова на дії та позбавити Росію можливостей фінансувати війну і злочини
«Росія вбиває дітей ракетами й дронами». Заява Свириденко в Радбезі ООН
30 серпня, 12:00
Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України
57-річний житель Жмеринського району підозрюється у ґвалтуванні онуки
27 серпня, 21:45
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини події
У Дніпрі на дитину впала інсталяція стільця: дівчинка у реанімації
25 серпня, 19:56

Життя

Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans
Гарік Корогодський розсекретив заробітки доньки на OnlyFans
Чоловік зібрав неймовірну колекцію та потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Чоловік зібрав неймовірну колекцію та потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон
У Путіна була неповнолітня коханка – ЗМІ
У Путіна була неповнолітня коханка – ЗМІ
Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії
Меланія Трамп зустрілася з Кейт Міддлтон перед завершенням візиту до Британії
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua