Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль

Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі

Іран готується до атаки на Ізраїль

Низка країн на тлі новин про підготовку Ірану до атаки на Ізраїль просять своїх громадян не відвідувати ці країни.

Зокрема, Міністерство закордонних справ Німеччини закликало своїх громадян покинути Іран. Раніше Міністерство закордонних справ (МЗС) Франції звернулось до громадян країни з проханням утриматись від відвідування Ізраїлю, Ірану, Лівану та палестинських територій.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, Катар, Емірати, Саудівська Аравія та Бахрейн просять своїх громадян негайно залишити Ізраїль.

Президент США Джо Байден заявив журналістам у Білому домі в п’ятницю, що він очікує, що Іран рано чи пізно нападе на Ізраїль, втім закликав цього не робити, пише CNN.

«Я не хочу розголошувати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться швидше раніше, ніж пізніше», – зазначив Байден.

Нагадаємо, Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Однак Тегеран ще не має плану нападу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах.

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених. Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль.

До слова, відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії буде «контрольованим».