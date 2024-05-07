Суд закрив справу за позовом Коломойського про націоналізацію Приватбанку

Позов подали колишні власники банку Ігор Коломойський та кіпрська компанія Triantal Investments Ltd

Господарський суд Києва закрив провадження у справі про визнання недійсною націоналізації «Приватбанку. Про це повідомляє Національний банк України.

Як зазначає пресслужба Нацбанку, справа стосувалася вимоги визнати недійсними договори купівлі-продажу Приватбанку, за якими держава отримала 100% акцій банку, та повернути їх колишнім акціонерам.

Позов подали колишні власники банку Ігор Коломойський та кіпрська компанія Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Приватбанку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, суд закрив справу на основі закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності».

«Відповідно до цього закону провадження з такими позовними вимогами підлягають закриттю. Позивачі сформували такі позовні вимоги, наслідком задоволення яких є повернення їм акцій банку, однак закон це прямо забороняє, що й констатував суд», – пояснює регулятор.

У червні 2023 року Касаційний господарський суд Верховного суду задовольнив касаційні скарги Приватбанку та уряду у справі проти колишніх власників щодо націоналізації установи.

До слова, український олігарх Ігор Коломойський, який є громадянином Ізраїлю та Кіпру, безуспішно намагається вийти на волю зі слідчого ізолятора СБУ, де він утримується з вересня 2023 року.