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Засуджений в Україні ієрарх УПЦ МП просить відпустити його до Росії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Засуджений в Україні ієрарх УПЦ МП просить відпустити його до Росії
Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан удостоївся ордена Дружби від президента Росії
фото з відкритих джерел

75-річного церковнослужителя засудили на п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна

Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан, якого вінницький суд визнав винним за заперечення збройної агресії РФ проти України, хоче потрапити до списків на обмін як військовополонений. Про це йдеться у матеріалі «Главкома», який досліджував деталі справи.

7 серпня 2023 року вінницький суд визнав винним ієрарха за чотирма статтями Кримінального кодексу, які стосуються розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу, державного кордону України та заперечення збройної агресії РФ проти України

Покаранням для 75-річного церковнослужителя стало п’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поки митрополит Іонафан оскаржує вирок – до нього застосовано нічний домашній арешт.

Однак, за відомостями судового реєстру, які проаналізував «Главком», церковник через два дні після ухвалення вироку (9 серпня 2023 року) написав листа, в якому висловив готовність до обміну як військовополонений. Далі у процес включилася російська сторона. Держава-агресор не проти забрати до себе митрополит Іонафана, про що повідомив уповноважений орган України.

Вже на початку квітня 2024 року прокурор Вінницької обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням – скасувати нічний домашній арешт обвинуваченого ієрарха, оскільки він іде на обмін. Коли ж суд узявся розглядати документ, прокурор передумав та казав, що наразі немає підтвердження від уповноваженого органу про передачу митрополита Іонафана для обміну як військовополоненого.

Очевидно, що цю невизначеність можна пояснити спробою України виторгувати у агресора більше своїх захисників, котрі опинилися у полоні.

Також стало відомо, що за митрополита Іонафана «вступився» предстоятель Російської православної церкви Кирило.

«Я лично знаю митрополита Ионафана по годам его учебы и трудов в Ленинградской духовной академии… Все эти обвинения абсолютно ничтожны, а так называемые доказательства сфальсифицированы. Преосвященный Ионафан, как и вся церковь, молится за мир, призывает к духовному единству Святой Руси…» – це уривок із заяви патріарха Кирила, який відреагував на вирок митрополиту Тульчинському і Брацлавському УПЦ МП Іонафану.

До слова, майже всі звинувачення митрополит Іонафан заперечує.

Нагадаємо, що митрополиту Іонафану інкримінувалося написання та поширення в інтернеті статті «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире», що містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Ще співробітники СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: «Власти Росии» із зображенням прапора РФ (12 штук); «Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ» із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); «Донбасс – Россия» (вісім штук); «Історія АР Криму з древніх часів», де він зазначається територією РФ (11 штук) та інше.

Найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір «Гимн-молитва за Россию» з нотами, виданого у Москві 2015 року Автором слів вказано… владику Іонафана (Єлецьких).

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Теги: історія паспорт арешт прокурор держава скандал россия Донбасс церковь вирок експертиза обмін

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