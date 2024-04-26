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Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Смерть експрезидента Качинського. Прокуратура Польщі озвучила нові подробиці катастрофи
За роки після трагедії під Смоленськом було чимало гіпотез щодо причини падіння літака
фото із відкритих джерел

Прокуратура Польщі: експертизи не підтвердили вибух на борту Ту-154 Качинського

Серія експертиз не підтвердила вибух на борту літака Ту-154, на якому розбився експрезидент Польщі Лех Качинський у 2010 році під Смоленськом, повідомив офіційний представник Генпрокуратури країни Пшемислав Новак. За його словами, жодних слідів, які вказують на це, зафіксовано не було. Про це пише rmf24.

Представники прокуратури 25 квітня провели зустріч із родинами загиблих в авіакатастрофі. Родичам передали результати експертиз, уточнили у відомстві. Також обговорювалося питання складнощів у співпраці з повторного розслідування авіакатастрофи з боку Російської Федерації.

«Встановлено, що на обстежених предметах не було виявлено слідів, що вказують на вибух», –  зазначив Новак.

Натомість депутат і колишній міністр оборони та голова Смоленського підкомітету Антоні Мацеревич заявив на брифінгу, що «немає сумніву, що на частинах літака було знайдено майже 100 фрагментів вибухівки, і прокуратура, яка підтвердила, що (ці осколки) були знайдені, стверджує, що немає жодних доказів того, що стався вибух. Немає іншої можливості для наявності осколків вибухівки, крім результату вибуху».

Насамкінець було домовлено про організацію ще однієї зустрічі з родинами постраждалих у катастрофі після отримання, перекладу та аналізу вичерпного висновку Міжнародної групи експертів. «Робота цієї команди на завершальній стадії. Очікувана дата винесення висновку міжнародними експертами – серпень 2024 року», –  нагадав прокурор Новак.

Представник Генпрокуратури додав, що в серпні слідча група отримає звіти міжнародних комісій, зокрема зі Сполучених Штатів, які потрібно буде проаналізувати. Очікується, що не раніше першого кварталу наступного року суспільство дізнається, що насправді сталося під час смоленської трагедії.

Президентський лайнер зазнав аварії під час заходу на посадку в аеропорт Смоленська 10 квітня 2010 року. Загинули 96 людей, зокрема глава держави Лех Качинський із дружиною, інші політики, а також воєначальники.

У січні міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський заявив, що уряд не подаватиме позов до Росії до Європейського суду з прав людини у справі про авіакатастрофу під Смоленськом у 2010 році. Він пояснив, що таким чином скасовується рішення попереднього кабінету міністрів звернутися до судової інстанції у цій справі.

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Теги: вибух росія прокуратура Польща катастрофа літак Лех Качинський розслідування росіяни

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