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ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві

Ірина Міллер
glavcom.ua
ТЦК спростував відео скандального блогера з нібито побиттям чоловіка у Полтаві
У ТЦК повідомили, що не мають стосунку до цієї ситуації.
фото Інститут Масової Інформації

Мирослав Олешко опублікував відео, на якому чоловік у військовій формі бʼє цивільного

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спростував відео з нібито побиттям працівником ТЦК цивільного, яке 19 березня з'явилося в телеграм-каналі Мирослава Олешка. Спростування оприлюднили на сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП. 

У повідомленні зазначається, що 19 березня телеграм-канал «Новини правди: блог Олешко|Київ Україна» опублікував відео нібито з Полтави. На ньому видно, що чоловік у військовій формі бʼє цивільного, але з підписом про побиття працівником ТЦК. Ролик набрав понад 10 тисяч переглядів.

У ТЦК повідомили, що не мають стосунку до цієї ситуації. «Дуже багато мешканців Полтавщини побачили відео побиття чоловіка на Леваді й звинуватили нас у цьому. А все через те, що так написав блогер Олешко. Нам дуже прикро, що наші підписники вірять людині, яка, незаконно перебуваючи за кордоном, систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу в ЗСУ та закликає українців ухилятися від служби в армії», – зазначив Полтавський обласний ТЦК.

Там додали, що поліція встановила, що відбувалося насправді. “Військовий, який приїхав додому зі служби в іншій області, приревнував цивільного громадянина до своєї дружини. Під час спілкування з поліцейськими учасники відмовилися від написання заяв та пояснень, а також від медичної допомоги”, – йдеться в повідомленні.

Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки закликав читачів дотримуватися інформаційної гігієни. 

Служба безпеки України у 2023 році заочно повідомила про підозру блогеру Мирославу Олешку за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання свідомо підробленого документа. За даними слідства, він незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і веде інформаційно-підривну діяльність, яка шкодить ЗСУ.

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Раніше повідомлялося, що у Львові представники ТЦК силою заштовхнули чоловіка у мікроавтобус. Відповідне відео оприлюднене у соцмережі. На відео видно, як чоловік певний час втікав від представників центру комплектування, але вони все ж його впіймали і силою заштовхали в машину. Пресслужба Львівського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент.

Теги: чоловік блогер відео ТЦК дезінформація

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