Конституційний суд почав розглядати закон про люстрацію: під будівлею влаштували одразу дві акції



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За розширення закону виступає «Національний корпус», «Національні дружини» та партія «Свобода»

Активісти під будівлею суду мітингують за розширення закону та за те, аби не допустити його «згортання»

Конституційний суд почав розгляд змін до закону про люстрацію. Під будівлею суду влаштували одразу дві акції — за розширення закону та за те, аби не допустити його «згортання».

Про це повідомляє «Громадське».

За розширення закону виступає «Національний корпус», «Національні дружини» та партія «Свобода». Учасники акції тримають у руках плакати з написом «Проти реваншу і мародерів».

«Ми виступаємо за те, щоб закон про люстрацію розширили і такі, як Порошенко, не могли призначати на посади «своїх» людей», — сказав керівник центрального штабу «Нацкорпусу» Радіон Кудряшов.

Акцію проти «згортання» закону влаштували члени громадської організації «Справа громад». Вони вказують, що не розуміють розділення акції на дві частини.

Депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна додав, що також прийшов на акцію, щоб зняти з посади керівника Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

18 квітня Конституційний суд відклав розгляд подання щодо відповідності Конституції закону «Про очищення влади». У прес-службі КС відмовилися коментувати журналістам причини, з яких перенесли розгляд закону «Про очищення влади».