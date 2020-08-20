Кравчук підтвердив: Росія поставила ультиматум щодо Донбасу (документ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Кравчука, на останньому засіданні ТКГ російська делегація захотіла, щоб Верховна Рада змінила постанову про призначення місцевих виборів 2020 року і привела їх у відповідність з Мінських угодами.

Главком вчора оприлюднив проєкт документу, який Москва пропонує погодити Києву

Очільник української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що Росія поставила ультиматум Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами Кравчука, на останньому засіданні ТКГ російська делегація захотіла, щоб Верховна Рада змінила постанову про призначення місцевих виборів 2020 року і привела їх у відповідність з Мінських угодами.

«Вони поставили це питання. У мене одне завдання: зняти будь-які можливі блокування, якщо це не стосується суверенітету, державної незалежності України та територіальної цілісності. Таких документів я ніколи не підпишу і ні до кого звертатися не буду», - пообіцяв Кравчук.

Він пояснив, що у постанові міститься формулювання про неможливість проведення виборів на непідконтрольній території Донбасу, «а тільки у всій Україні».

«Нібито в українському законі відступили від Мінських угод, від «формули Штайнмайера». Це була головна причина. Я вам скажу більше, яке б питання вони не обговорювали - і це було в робочих групах, і вже вчора на спільній дискусії в ТКГ - будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов'язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, вступить в силу тільки після того, коли Верховна Рада прийме рішення і закон, або зміст закону буде відповідати Мінським угодами, які існували до домовленостей», - зазначив він.

Російські ЗМІ повідомляють, що представник, так званої «ЛНР» в політичній підгрупі Родіон Мірошник поінформував їх про те, що Кравчук направив до Верховної Ради письмове звернення, де попросив перевірити постанову на відповідність Мінським угодами.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. Голосування на тимчасово окупованих територіях можуть відбутися лише за умови попередньої передачі Україні контролю над спільною ділянкою кордону з Росією, виведення всіх «незаконних збройних формувань» і техніки, відновлення в регіоні «конституційного ладу і правопорядку» .