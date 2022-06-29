  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Куди підуть гроші з «народних Байрактарів»? Притула дав відповідь
рус
    Суспільство

    Куди підуть гроші з «народних Байрактарів»? Притула дав відповідь

    Сергій Притула зустрівся з міністром оборони України - Куди підуть гроші з «народних Байрактарів»? Притула дав відповідь
    Сергій Притула зустрівся з міністром оборони України
    фото: facebook / Сергій Притула

    Волонтер узгоджує долю донатів разом з міністерством оборони та Генштабом

    Сергій Притула зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, під час якої було обговорено долю рекордної суми, яку українці задонатили у фонд Притули на «Байрактари». Про це волонтер та телеведучий написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим я отримав кілька варіантів того, як можна розпорядитись цими коштами. Ближчим часом будемо узгоджувати ці варіанти і з МО, і з Генштабом», – написав Притула.

    Шоумен зазначив, що завдання по «Байрактарах» виконано і є розуміння куди, з часом, будуть розподілені саме наші борти з маркуванням «Народний Байрактар».

    «Зараз ми маємо ще один виклик – це якомога раціональніше розпорядитись сотнями мільйонів гривень і визначитись із тою номенклатурою закупівель для Армії, на яку скерувати ці кошти. І «нарізатимуть» нам задачі наші захисники. Як це і було завжди останніх 8 років! Тому, радимось, працюємо, про результати обов‘язково повідомлю!», – підбадьорив Притула.

    Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

    Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

    Читайте також: Десять цікавих фактів про творця Bayraktar
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна волонтер українці військові Україна Сергій Притула окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Куди підуть гроші з «народних Байрактарів»? Притула дав відповідь