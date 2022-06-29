Куди підуть гроші з «народних Байрактарів»? Притула дав відповідь

Волонтер узгоджує долю донатів разом з міністерством оборони та Генштабом

Сергій Притула зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, під час якої було обговорено долю рекордної суми, яку українці задонатили у фонд Притули на «Байрактари». Про це волонтер та телеведучий написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим я отримав кілька варіантів того, як можна розпорядитись цими коштами. Ближчим часом будемо узгоджувати ці варіанти і з МО, і з Генштабом», – написав Притула.

Шоумен зазначив, що завдання по «Байрактарах» виконано і є розуміння куди, з часом, будуть розподілені саме наші борти з маркуванням «Народний Байрактар».

«Зараз ми маємо ще один виклик – це якомога раціональніше розпорядитись сотнями мільйонів гривень і визначитись із тою номенклатурою закупівель для Армії, на яку скерувати ці кошти. І «нарізатимуть» нам задачі наші захисники. Як це і було завжди останніх 8 років! Тому, радимось, працюємо, про результати обов‘язково повідомлю!», – підбадьорив Притула.

Нагадаємо, турецька компанія Baykar безкоштовно передасть безпілотники «Байрактар», на які збирав волонтер Сергій Притула разом з українцями.

Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. Bayraktar часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

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