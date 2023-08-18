У Латвії затримано громадянина країни за шпигунство на користь РФ

Чоловік передавав інформацію про особи та компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії

Під час розслідування діяльності злочинної організації «Антифашисти Прибалтики», Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала громадянина країни, якого підозрюють у здійсненні шпигунської діяльності на користь Росії. Про це повідомляє сайт VDD.

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Затриманий громадянин Латвії потрапив у поле зору держбезпеки як активний учасник Телеграм-спільноти «Антифашисти Прибалтики». Згідно з інформацією від VDD, підозрюваний надсилав учасникам цієї спільноти дані про військовий склад і технології армій союзних держав, інфраструктуру Ризького порту, аеропорту, нафтові термінали, полігон безпілотників, інші стратегічно важливі об'єкти на території Латвії.

Також він передавав інформацію про особи та компанії, які підтримують Україну та протистоять російській агресії. Зазначається, що в цьому йому допомагала його професія таксиста.

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Чоловіка затримали 15 серпня за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Під час обшуку в нього вдома виявлено кілька носіїв інформації, символи, що підтверджують його прокремлівські переконання, зокрема прапори Росії та СРСР.

У 17 серпня суд, відгукнувшись на клопотання Відділу державної безпеки Латвії (VDD), вирішив арештувати підозрюваного.

Як відомо, справа проти групи «Антифашисти Прибалтики» була ініційована 28 листопада 2022 року через їхню антидержавну діяльність та підтримку інтересів Російської Федерації. У рамках цього кримінального процесу семеро осіб на цю мить перебувають під підозрою, із них троє перебувають під вартою.