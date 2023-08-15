Латвія проводить додаткову мобілізацію прикордонників: у чому причина

У Латвії заявили, що влада Білорусі посилює свою роль у організації незаконного потоку мігрантів

Державна прикордонна служба Латвії повідомила у вівторок про введення мобілізації своїх співробітників з метою посилення контролю на ділянці кордону з Білоруссю. Про це йдеться в повідомленні служби

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Рішення щодо мобілізації прикордонників було прийнято через «різке зростання гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за останній день», під час якого було зафіксовано 96 випадків незаконного перетину кордону між Латвією та Білоруссю.

Також Державна прикордонна служба Латвії зазначила, що влада Білорусі посилює свою роль у організації незаконного потоку мігрантів, існують докази щодо збільшення ризику загрози.

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«Наразі щорічні відпустки співробітників Державної прикордонної служби призупинені, а офіцери, які перебувають у відпустках, із них відкликані», – йдеться в повідомленні.

Також латвійська прикордонна служба планує звернутися за допомогою в охороні кордону з Білоруссю до Сил оборони та Національної поліції цієї країни.

Через штучно створену міграційну кризу режимом Лукашенка на кордонах Білорусі з ЄС, Латвія в серпні 2021 року введе режим надзвичайної ситуації в кількох районах та з того часу буде продовжувати його дію.

Повідомлялося, що частини білоруської армії проведуть навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи «Вагнера».

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Раніше джерело в російському уряді заявило про ймовірний початок відходу бойовиків групи «Вагнера» з Білорусі назад до РФ. На думку аналітиків, це може свідчити про те, що ряд домовленостей між російським диктатором Володимиром Путіним та ватажком найманців Євгеном Пригожиним після збройного заколоту було порушено.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що найманців ПВК «Вагнера», що дислокуються в Білорусі, перекинули до району населеного пункту Гродно (за 16 км від литовського кордону, 8 км від польського). Їхні наміри наразі неочевидні, але Польща та Литва очікують на провокації з їхнього боку.

До слова, «вагнерівці» готують провокації біля українського кордону. У новому таборі біля Зябровки планують розмістити близько 1000 найманців. Надалі планується їх застосування для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю.