Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного

Іван Чорний упритул розстріляв трьох окупантів

Уродженець Полтавщини Іван Чорний у 24 роки став Героєм України. Окрім ордена «Золота Зірка» із рук президента Володимира Зеленського, він отримав також особисте відеовітання від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Усе це за сплановану та проведену операцію біля Авдіївського коксохіму. Як футболісту-любителю, старшому солдату, бійцю 116-ї окремої бригади територіальної оборони, вдалося здивувати генерала Залужного, Іван Чорний розповів у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Тоді був один із найбільших штурмів Авдіївки. Заїхали близько пів сотні одиниць техніки. Наступ ми відбили, та треба було відновити мінну полосу. Проблема була в тому, що дуже велика кількість ворожої піхоти розбіглася і зачаїлася у воронках. Вони вели вогонь, тож вийти з посадки, щоб розставити міни, не було змоги. Треба було щось вирішувати», – розповідає військовий.

Іван Чорний запропонував командиру свою ідею – відволікти окупантів дронами і ліквідувати їх. Тож поки дрон літав над чотирма окупантами, Іван сам зайшов до них у тил і розстріляв упритул трьох. Відбіг перезарядити автомат, а товариш у цей час знищив четвертого гранатою.

«Один із чотирьох був снайпером, забрав у нього снайперську гвинтівку Драгунова», – каже Герой України.

Іван Чорний зберігає вітання від Залужного в своєму телефоні фото: скріншот із відео

Після цього ділянку дороги вдалося замінувати, це підняло моральний дух бійців.

Згодом з’ясувалося, те, як Іван Чорний самотужки без страху нищить окупантів, знімав дрон. Операцію транслювали у Генштабі на великому екрані. Її бачив Валерій Залужний. Він ухвалив рішення подати юнака на найвищу державну нагороду, а також записав для нього на відеоподяку і втання.

Під час цієї успішної операції Івану Чорному з побратимом вдалося також узяти п’ятьох полонених.

Нагадаємо, у листопаді президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно.

До слова, президент підписав указ про надання житла громадянам, яким надано звання Герой України.

Так, статут звання Герой України доповнено новим розділом, де передбачено, зокрема, що «особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена «Золота Зірка» може надаватися одноразова адресна допомога у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов».