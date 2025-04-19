Герой України розповів, як його вербували політичні партії
За співпрацю політики пропонували Євгенію Громадському машину та гарну кар’єру
Героя України майора Євгенія Громадського за останні півтора місяці двічі намагалися хантити (тобто залучити до своїх лав, – ред.) політичні партії. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю Bihus.info.
«Перший раз мені призначили зустріч просто поспілкуватися. Прийшов, а мені кажуть: «Давай до нас. Твоя задача – просто в один момент сказати, що ти підтримуєш нас. А зараз їдемо в салон, ти показуєш на будь-яку машину, і ми тобі її купуємо», – пригадує Євгеній Громадський.
За словами військового, на другу зустріч рекрутери від партії прийшли вже з ключами від крутої машини марки Toyota.
«Поклали (ключі, – ред.). Кажуть: «Це тобі просто подарунок. Просто так». Авто нове. Я за своє життя, мабуть, не зароблю на таку машину. Але від співпраці відмовився. Сказав, що підтримую нейтралітет», – поділився Євгеній Громадський.
За якийсь час із майором зв’язався представник іншої політичної сили. Цього разу обіцяли гарну кар’єру, якщо «досягнуть висот». Однак і цього разу Громадський відмовив.
«Я себе не бачу в політиці. Я військовий. У мене є оця військова жилка. Держава багато вклала в мене. Зараз я віддаю цей борг державі», – пояснив своє рішення Герой України.
Офіцер 13 бригади НГУ «Хартія» Євгеній Гром Громадський – військовий, який розпочав свій шлях у війні проти Росії у 2022 році на Харківщині, бувши курсантом Національної академії національної гвардії України. У березні 2022-го Гром командував взводом військ, які стримували російську колону на окружній дорозі Харкова. Тоді українським військовослужбовцям вдалося захистити місто. Євгеній – син полковника Олега Громадського, який теж воював на Харківщині, але загинув у бою проти росіян у березні 2022-го.
Гром» продовжив справу батька та воював на різних ділянках фронту в складі 92-ї окремої механізованої бригади на посаді командира роти. За ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині, він був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена «Золота зірка».
Він мав тоді 21 рік, тож став наймолодшим Героєм в історії України.
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