Герой України розповів, як його вербували політичні партії

Євгеній Громадський каже, що не бачить себе у політиці

За співпрацю політики пропонували Євгенію Громадському машину та гарну кар’єру

Героя України майора Євгенія Громадського за останні півтора місяці двічі намагалися хантити (тобто залучити до своїх лав, – ред.) політичні партії. Як інформує «Главком», про це він розповів у інтерв’ю Bihus.info.

«Перший раз мені призначили зустріч просто поспілкуватися. Прийшов, а мені кажуть: «Давай до нас. Твоя задача – просто в один момент сказати, що ти підтримуєш нас. А зараз їдемо в салон, ти показуєш на будь-яку машину, і ми тобі її купуємо», – пригадує Євгеній Громадський.

За словами військового, на другу зустріч рекрутери від партії прийшли вже з ключами від крутої машини марки Toyota.

«Поклали (ключі, – ред.). Кажуть: «Це тобі просто подарунок. Просто так». Авто нове. Я за своє життя, мабуть, не зароблю на таку машину. Але від співпраці відмовився. Сказав, що підтримую нейтралітет», – поділився Євгеній Громадський.

За якийсь час із майором зв’язався представник іншої політичної сили. Цього разу обіцяли гарну кар’єру, якщо «досягнуть висот». Однак і цього разу Громадський відмовив.

«Я себе не бачу в політиці. Я військовий. У мене є оця військова жилка. Держава багато вклала в мене. Зараз я віддаю цей борг державі», – пояснив своє рішення Герой України.

Офіцер 13 бригади НГУ «Хартія» Євгеній Гром Громадський – військовий, який розпочав свій шлях у війні проти Росії у 2022 році на Харківщині, бувши курсантом Національної академії національної гвардії України. У березні 2022-го Гром командував взводом військ, які стримували російську колону на окружній дорозі Харкова. Тоді українським військовослужбовцям вдалося захистити місто. Євгеній – син полковника Олега Громадського, який теж воював на Харківщині, але загинув у бою проти росіян у березні 2022-го.

Гром» продовжив справу батька та воював на різних ділянках фронту в складі 92-ї окремої механізованої бригади на посаді командира роти. За ефективне виконання завдань, зокрема – на Харківщині, він був відзначений найвищою державною нагородою – Герой України з врученням ордена «Золота зірка».

Він мав тоді 21 рік, тож став наймолодшим Героєм в історії України.

Раніше Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села.

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув.

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.